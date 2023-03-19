У ПАР усвідомлюють юридичні зобов’язання щодо візиту Путіна – представник президента

Південна Африка усвідомлює свої юридичні зобов’язання, 19 березня заявив речник президента Сиріла Рамафоси Вінсент Магвенья, посилаючись на ймовірний візит Володимира Путіна після того, як міжнародний суд видав ордер на арешт російського лідера.

Про це повідомляє Reuters.

Південно-Африканська Республіка юридично зобов’язана виконати ордер на арешт Путіна під час його запланованого візиту до країни на саміт у серпні 2023 року. Очікувалося, що президент Росії Путін відвідає Південну Африку для участі в саміті БРІКС.

Ми, як уряд, усвідомлюємо наші юридичні зобов’язання. Однак до саміту ми продовжуватимемо співпрацювати з різними відповідними зацікавленими сторонами”, – зазначив речник Магвенья.

Південна Африка входить до 118 країн, котрі ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду, тож, юридично зобов’язана забезпечити виконання ордера на арешт Путіна.

Читайте також: Як ордер на арешт Путіна впливає на візит Сі Цзіньпіна до Москви — AP

Ймовірний візит Путіна поставив би уряд Рамафоси, який не засудив вторгнення Росії в Україну, у небезпечне становище після ордера на арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом 17 березня.

Ми беремо до уваги звіт про ордер на арешт, який видав МКС”, – зауважив речник.

Він додав, що Південна Африка зберігає прихильність та дуже сильне бажання, аби “конфлікт в Україні був урегульований шляхом переговорів”.

17 березня МКС видав ордери на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львови-Бєлової за ймовірну схему депортації українських дітей до Росії – практику, яку російський уряд називає порятунком дітей, заперечуючи, що депортація є примусовою.

Також додамо, що головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вважає, що президент Росії Володимир Путін може постати перед судом за ймовірні злочини, скоєні під час війни Росії в Україні, попри аргументи РФ про те, що на неї не поширюються рішення суду.

Окрім цього, президент США Джо Байден заявив, що ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом для президента Росії Володимира Путіна, “є дуже вагомим аргументом”.

Своєю чергою, міністр юстиції Німеччини Марко Бушман пообіцяв накласти арешт на президента Росії Володимира Путіна у разі його візиту до країни.