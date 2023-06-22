російсько-українська війна

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У ПАРЄ підтримали вступ України до НАТО: деталі резолюції

22 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію стосовно політичних наслідків агресії РФ проти України.

П’ятниця, 23 червня 2023, 00:47
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Джерело: членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук/Facebook

У резолюції, яку прийняли 80 голосами, закликають держави-члени Ради Європи, котрі є членами НАТО, підтримати членство України в Альянсі. Окрім цього, члени ПАРЄ підтримують “формулу миру” президента Володимира Зеленського та вітають створення Реєстру збитків, завданих агресією РФ.

Також резолюція підтверджує, що російське керівництво безрозсудно погрожує ядерною війною та використовує окупацію Запорізької АЕС з метою шантажу всупереч Конвенції про ядерну безпеку та режиму гарантій МАГАТЕ. Крім цього, ПАРЄ засуджує руйнування Каховської дамби.

У документі наголосили, що міжнародна відповідальність повинна поширюватися на всі приватні військові компанії, які скоюють злочини на території України. Та закликали створити публічний реєстр компаній та фізичних осіб, які працюють в інтересах Росії та які причетні до обходу санкцій.

В Асамблеї констатували, що продовжуватимуть докладати зусиль з метою створення міжнародного механізму компенсації та Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ, а також для посилення санкційного тиску та міжнародної ізоляції держави-агресорки.

Зауважимо, за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.

Також стало відомо раніше, що Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.

Окрім цього, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство “повністю підтримає”, якщо Україна зможе пройти через спрощену процедуру вступу до НАТО.

Теги: голосування, вступ України до НАТО, голосування, допомога Україні, засудження РФ, ПАРЄ, підтримка України, резолюція

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