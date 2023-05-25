Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, на Бахмутському напрямку артилерійськими обстрілами ворог намагається зупинити просування українських військ по флангах. Там ворог підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення.

Тому, у передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи ПВК “Вагнера” на армійські регулярні загони. Водночас у самому місті Бахмут наразі залишаються вагнерівці.

Заступниця голови Міноборони додала, що ЗСУ контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі “Літак”. Вона також наголосила, що схід залишається епіцентром бойових дій − ворог намагається наступати на Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському, Куп’янському та Бахмутському напрямках.

На Авдіївському і Мар‘їнському — атаки окупантів відбиті, наступальні дії ворога безрезультатні. На Лиманському напрямку ворог минулої доби взяв паузу і наступальні дії не проводив. На Куп’янському зараз тривають бої — росіяни атакують, намагаються захопити плацдарм для подальшого просування, але зазнають втрат.

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24 травня очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що українські військові є одними із “найсильніших” у світі та зауважив, що мета РФ – “демілітаризувати” Україну – не має успіху.

Раніше аналітики ISW пояснили, чому очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив про намір вивести своїх найманців з України та дати їм два місяці на відновлення.

Зауважимо, у The New York Times зазначили, що битва за місто Бахмут на Донеччині, яка тривала понад 10 місяців, на сьогодні фактично завершена. Після місяців жорстоких артилерійських дуелей, шаленого наступу військ і тисяч втрат росіян і українців формування РФ контролюють промисловий вузол, а українські війська намагаються тиснути на фланги міста.