У Південній Кореї зареєстрували перший випадок смерті від коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Влада країни також повідомила про 22 нові випадки зараження, в результаті чого загальна кількість хворих досягла 104 осіб.

У заяві Центру по контролю і профілактиці захворювань зазначається, що точна причина смерті з’ясовується.

Більшість нових підтверджених випадків захворювання зареєстровані в місті Тегу, де людина, заражена вірусом, відвідувала церковні служби і лікарні.

За даними видання АВС, мер Тегу Квон Янг-Джин в четвер закликав місцевих жителів утриматися від виходу на вулицю, так як стався сплеск випадків зараження.

Він також попросив жителів міста носити маски навіть в приміщенні. Мер висловив побоювання, що зростання інфекцій в регіоні скоро підірве інфраструктуру охорони здоров’я міста, і закликав до термінової допомоги з боку центрального уряду в Сеулі.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.

Станом на 16 лютого в світі зареєстровано щонайменше 69 260 випадків нового коронавірусу, а кількість смертей перевищила 1 660 випадків. У неділю, 17 лютого, жертвами коронавірусу на материковому Китаї стали 105 осіб.