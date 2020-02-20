Про це повідомляє Reuters.
Влада країни також повідомила про 22 нові випадки зараження, в результаті чого загальна кількість хворих досягла 104 осіб.
У заяві Центру по контролю і профілактиці захворювань зазначається, що точна причина смерті з’ясовується.
Більшість нових підтверджених випадків захворювання зареєстровані в місті Тегу, де людина, заражена вірусом, відвідувала церковні служби і лікарні.
За даними видання АВС, мер Тегу Квон Янг-Джин в четвер закликав місцевих жителів утриматися від виходу на вулицю, так як стався сплеск випадків зараження.
Він також попросив жителів міста носити маски навіть в приміщенні. Мер висловив побоювання, що зростання інфекцій в регіоні скоро підірве інфраструктуру охорони здоров’я міста, і закликав до термінової допомоги з боку центрального уряду в Сеулі.
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