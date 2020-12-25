У Порошенка відповіли Зеленському щодо посадок: не готуй камеру іншому, сам у неї сядеш

Про це заявила пресслужба “Євросолідарності” у відповіді на запит LIGA.net.
Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю “Фокусу”, що всі “нібито чекають, коли “посадять” п’ятого президента Петра Порошенка, не пославшись на будь-які соціологічні дослідження.
Зеленський вважає, що за генпрокурора Ірині Венедиктової стали “ловити більше бандитів”, зокрема “закрили скрутчик ПДВ” зі схемами на 20 млрд грн. Він також зазначив, що виписані три підозри у справі про катастрофу Ан-26 під Чугуєвом.
“Вважаю, що це велика справа, але для більшості це не гучно, оскільки всі чекають, коли посадять Порошенка”, – сказав президент.
У “Євросолідарності” нагадали, що Зеленський став розчаруванням року за результатами різних соцопитувань. У політсилі заявили, що “суспільство чекає не помсти опонентові, а кінця епохи бідності”.
“Інтерв’ю Зеленського і його нав’язливі фантазії про Порошенка свідчать про те, що саме він і є безпосереднім замовником політичного переслідування”, – йдеться в коментарі.
У коментарі також зазначається, що при Зеленському трапилися скандали із заступником глави його Офісу Олегом Татаровим і програмою “Велике будівництво”, є і корупційна справа проти екс-нардепа “Слуги народу” Олександра Юрченка.
“Перефразовуючи відому мудрість, можна було б сказати: не готуй камеру іншому, тому що сам в неї сядеш. Але оскільки сьогодні день святковий, то краще помолитися за Володимира Олександровича. Нехай Господь дасть йому сил перестати бути актором і нарешті стати президентом”, – заявили в політсилі.
Як повідомлялося раніше, 26 травня в музеї Івана Гончара в Києві п’ятий президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції. Близько 16:00 того ж дня спецназ ДБР силою вдерся в музей Гончара. Раніше Порошенка викликали до Держбюро розслідувань як свідка у справі про контрабанду понад 40 картин.
26 червня, через місяць після інциденту, виставка відкрилася знову.
Варто зазначити, що на виставці були виставлені порожні рамки, в яких спершу перебували оригінали митних документів на картини. Ці документи співробітники ДБР вилучили під час обшуків.
- Раніше Печерський суд Києва визнав незаконними обшуки в музеї Івана Гончара співробітниками Державного бюро розслідувань.
- 10 червня п’ятий Президент України Петро Порошенко прийшов в Держбюро розслідувань (ДБР) на допит. Під стінами відомства він виступив із заявою та показав іронічні репродукції картин з Володимиром Зеленським.
- 26 червня на виставку картин з сімейної колекції Петра Порошенка в музеї Гончара знову прийшли співробітники Державного бюро розслідувань.