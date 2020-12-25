У Порошенка відповіли Зеленському щодо посадок: не готуй камеру іншому, сам у неї сядеш

Заява президента Володимира Зеленського, що нібито "все чекають посадки" його попередника Петра Порошенка є політичним тиском.

Про це заявила пресслужба “Євросолідарності” у відповіді на запит LIGA.net.

Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю “Фокусу”, що всі “нібито чекають, коли “посадять” п’ятого президента Петра Порошенка, не пославшись на будь-які соціологічні дослідження.

Зеленський вважає, що за генпрокурора Ірині Венедиктової стали “ловити більше бандитів”, зокрема “закрили скрутчик ПДВ” зі схемами на 20 млрд грн. Він також зазначив, що виписані три підозри у справі про катастрофу Ан-26 під Чугуєвом.

“Вважаю, що це велика справа, але для більшості це не гучно, оскільки всі чекають, коли посадять Порошенка”, – сказав президент.

У “Євросолідарності” нагадали, що Зеленський став розчаруванням року за результатами різних соцопитувань. У політсилі заявили, що “суспільство чекає не помсти опонентові, а кінця епохи бідності”.

“Інтерв’ю Зеленського і його нав’язливі фантазії про Порошенка свідчать про те, що саме він і є безпосереднім замовником політичного переслідування”, – йдеться в коментарі.

У коментарі також зазначається, що при Зеленському трапилися скандали із заступником глави його Офісу Олегом Татаровим і програмою “Велике будівництво”, є і корупційна справа проти екс-нардепа “Слуги народу” Олександра Юрченка.

“Перефразовуючи відому мудрість, можна було б сказати: не готуй камеру іншому, тому що сам в неї сядеш. Але оскільки сьогодні день святковий, то краще помолитися за Володимира Олександровича. Нехай Господь дасть йому сил перестати бути актором і нарешті стати президентом”, – заявили в політсилі.