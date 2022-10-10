Близько 11:08 у Рівненській області було чутно вибухи.

Про це повідомив мер Рівного Олександр Третяк.

В області працюють сили ППО. Більш детальної інформації не надходило.

Російські окупанти зранку 10 жовтня випустили 75 ракет по Україні. З них 41 ракету збили сили ППО.

Окупанти здійснили удари по критичній інфраструктурі. Вибухи пролунали майже в усіх обласних центрах, зокрема і на заході.