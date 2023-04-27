Про це повідомила пресслужбу МЗС РФ.

Сьогодні до МЗС РФ викликали старшого дипломата посольства США. Йому вручили ноту протесту “через провокаційні кроки” установи.

Зазначено, що відмова пов’язана з тим, що російським пропагандистам, які мали супроводжувати міністра закордонних справ Сергія Лаврова під час візиту до Нью-Йорка для участі в роботі Ради безпеки ООН, відмовили у візах.

“У зв’язку з цим посольство США поінформовано, що його запит на консульське відвідування 11 травня затриманого за звинуваченням у шпигунській діяльності американського громадянина Гершковича відхиляється”, — заявили у міністерстві.

У російському міністерстві оголосили, що готують інші можливі заходи у відповідь на дії США.