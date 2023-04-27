Про це повідомила пресслужбу МЗС РФ.
Сьогодні до МЗС РФ викликали старшого дипломата посольства США. Йому вручили ноту протесту “через провокаційні кроки” установи.
Зазначено, що відмова пов’язана з тим, що російським пропагандистам, які мали супроводжувати міністра закордонних справ Сергія Лаврова під час візиту до Нью-Йорка для участі в роботі Ради безпеки ООН, відмовили у візах.
“У зв’язку з цим посольство США поінформовано, що його запит на консульське відвідування 11 травня затриманого за звинуваченням у шпигунській діяльності американського громадянина Гершковича відхиляється”, — заявили у міністерстві.
У російському міністерстві оголосили, що готують інші можливі заходи у відповідь на дії США.
- Нещодавно видання Bloomberg повідомило, що президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт американського журналіста Евана Гершковича за звинуваченнями в шпигунстві вперше з часів холодної війни.
- The Wall Street Journal закликало Росію звільнити свого журналіста Евана Гершковича. Раніше його затримали співробітники Федеральної служби безпеки.
- Московський суд заарештував журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича у справі про шпигунство на два місяці. На судове слухання до затриманого не допустили адвоката.
- The Wall Street Journal закликало президента США Джо Байдена вислати зі Сполучених Штатів посла РФ та російських журналістів.
- Американський журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович, який перебуває у слідчому ізоляторі “Лефортово” в Москві за звинуваченням у шпигунстві, написав листа своїм батькам.
- Понад 300 іноземних кореспондентів, які працювали в Москві, написали листа російському уряду із закликом “негайно звільнити” репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, затриманого за звинуваченням в шпигунстві. Журналісти заявили, що його арешт надсилає “тривожний і небезпечний сигнал” щодо ставлення країни до незалежних ЗМІ.