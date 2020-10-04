Про це повідомляє The Washington Post.
Представник кампанії Байдена Ендрю Бейтс розповів, що в штабі дотримуються строгих і широких заходів безпеки, рекомендованих експертами у сфері охорони здоров’я та лікарями, включаючи соціальне дистанціювання, носіння масок і додаткові заходи безпеки.
“Віце-президент Байден буде регулярно проходить тестування, і ми будемо публікувати результати кожного тесту”, – повідомив представник кампанії Ендрю Бейтс.
- 2 жовтня повідомлялося, що у президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії діагностували COVID-19. При цьому суперник Трампа на президентських виборах, колишній віце-президент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
- 3 жовтня президент США Дональд Трамп опублікував перше відео після того, як стало відомо про його зараження коронавірусом.
- Дональд Трамп не передав владу віце-президенту США Майку Пенсу, дарма що перебуває у шпиталі через зараження коронавірусом.
- Американські ЗМІ з посиланням на джерело повідомили, що наступні 48 годин будуть критичними для президента США Дональда Трампа, який бореться з COVID-19.
- 3 жовтня стало відомо, що колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, який допомагав президенту США Дональду Трампу підготуватися до передвиборних дебатів, заразився коронавірусом COVID-19.