У виборчому штабі кандидата в президенти США від демократів Джо Байдена заявили, що планують регулярно публікувати його результати тестів на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє The Washington Post.

Представник кампанії Байдена Ендрю Бейтс розповів, що в штабі дотримуються строгих і широких заходів безпеки, рекомендованих експертами у сфері охорони здоров’я та лікарями, включаючи соціальне дистанціювання, носіння масок і додаткові заходи безпеки.

“Віце-президент Байден буде регулярно проходить тестування, і ми будемо публікувати результати кожного тесту”, – повідомив представник кампанії Ендрю Бейтс.