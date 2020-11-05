Про це повідомили на сайті CISA.
У CISA продовжують уважно стежити за будь-активністю, яка може будь-яким чином вплинути на результат виборів. Особливу увагу звертають на штати, де ще не завершено підрахунок голосів.
“Після того, як мільйони американців проголосували, у нас немає доказів того, що який-небудь іноземний противник був здатен перешкодити американцям голосувати або змінити результати голосування”, – заявив директор CISA Крістофер Кребс.
Він зазначив, що протягом останніх чотирьох років CISA було частиною загальнонаціональних зусиль по забезпеченню того, щоб американські виборці приймали рішення про вибори в США.
“Ми будемо залишатися пильними щодо будь-яких спроб іноземних гравців перешкодити поточному підрахунку голосів і остаточному підтвердженню результатів”, – резюмував Кребс.
Напередодні президент США Дональд Трамп назвав дуже дивним те, що за ніч у деяких штатах, контрольованих демократами, де він лідирував, вийшов вперед Джо Байден.
- Наразі підсумки голосування ще підводять у Неваді, Північній Кароліні, Джорджії, Пенсильванії та Алясці. Отримавши перемогу у будь-якому з цих штатів Байден виграє вибори.
- Байден лідирує тільки у Неваді (49,3% проти 48,7% у Трампа). Виборчі посадовці штату Невада оголосили перерву до 9 ранку 5 листопада (21:00 за київським часом).
- У Трампа є підтримка 214 виборників та незначна перевага у штатах, де голоси ще не пораховані.
- Джо Байден переміг Дональда Трампа у штаті Вісконсин, отримавши підтримку 237 виборників з 270 необхідних для перемоги.
- У штабі президента США Дональда Трампа вже заявили, що запросять перерахунку голосів у штаті Вісконсин.
- Також Байден здобув перемогу у Мічигані, збільшивши свою підтримку до 253 виборників. Кампанія Трампа вимагала зупинити підрахунок голосів у Мічигані.
- У Пенсильванії підрахунок голосів уповільнений через значну кількість дострокових голосувань та затримки поштової служби. У Трампа вже заявляли про нібито фальсифікації в цьому штаті.
- Штаб Байдена вже оголосив збір коштів на судове протистояння з Трампом. Згодом на той самий крок пішов штаб Трампа.