В американському Агентстві з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA) заявили, що не зафіксували доказів іноземного втручання в президентські вибори.

Про це повідомили на сайті CISA.

У CISA продовжують уважно стежити за будь-активністю, яка може будь-яким чином вплинути на результат виборів. Особливу увагу звертають на штати, де ще не завершено підрахунок голосів.

“Після того, як мільйони американців проголосували, у нас немає доказів того, що який-небудь іноземний противник був здатен перешкодити американцям голосувати або змінити результати голосування”, – заявив директор CISA Крістофер Кребс.

Він зазначив, що протягом останніх чотирьох років CISA було частиною загальнонаціональних зусиль по забезпеченню того, щоб американські виборці приймали рішення про вибори в США.

“Ми будемо залишатися пильними щодо будь-яких спроб іноземних гравців перешкодити поточному підрахунку голосів і остаточному підтвердженню результатів”, – резюмував Кребс.

Напередодні президент США Дональд Трамп назвав дуже дивним те, що за ніч у деяких штатах, контрольованих демократами, де він лідирував, вийшов вперед Джо Байден.