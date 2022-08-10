Сполучені Штати Америки вважають, що протягом минулих кількох тижнів росіяни почали тренування з безпілотниками в Ірані, що є підтвердженням наміру РФ придбати системи, оскільки війна в Україні триває.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Американський посадовець зазначив CNN, що росіяни проводили навчання в Ірані в межах угоди про передачу БПЛА з Ірану в РФ. Він зауважив, що розвіддані про навчання нещодавно розсекретили.

CNN звернувся до російського посольства у Вашингтоні за коментарем. Минулого місяця прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ “немає коментарів щодо цього”.

Минулого місяця CNN вперше повідомив, що російська делегація принаймні двічі відвідувала аеродром в Ірані, щоб перевірити безпілотники.

Іран продемонстрував дрони Shahed-191 і Shahed-129 РФ на аеродромі Кашан на південь від Тегерана в червні. Обидва типи безпілотників здатні нести високоточні ракети. У липні Салліван заявив, що США вважають, що Іран має намір продати РФ сотні безпілотників.

Представники США також стверджують, що зростаючі відносини між Іраном і РФ є прикладом того, чому США повинні зберегти свою присутність і вплив на Близькому Сході.

Україна попросила США надати потужніші безпілотники, такі як Gray Eagle, але Штати поки що відмовили через побоювання, що РФ може розцінити це як надмірну ескалацію.

11 липня у США заявили, що Іран готується постачати РФ бойові безпілотники, які Кремль хоче використати у повномасштабній війні проти України. Однак в Ірані, буквально наступного дня, заперечили, що будуть допомагати РФ безпілотниками наголошуючи, що у російсько-українській війні не підтримують жодну зі сторін.

За поки непідтвердженими даними від 2 серпня, Іран розпочав постачання до РФ своїх безпілотних літальних апартів (БПЛА) для польових випробувань.