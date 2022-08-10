Про це повідомляє телеканал CNN.
Американський посадовець зазначив CNN, що росіяни проводили навчання в Ірані в межах угоди про передачу БПЛА з Ірану в РФ. Він зауважив, що розвіддані про навчання нещодавно розсекретили.
CNN звернувся до російського посольства у Вашингтоні за коментарем. Минулого місяця прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ “немає коментарів щодо цього”.
Минулого місяця CNN вперше повідомив, що російська делегація принаймні двічі відвідувала аеродром в Ірані, щоб перевірити безпілотники.
Іран продемонстрував дрони Shahed-191 і Shahed-129 РФ на аеродромі Кашан на південь від Тегерана в червні. Обидва типи безпілотників здатні нести високоточні ракети. У липні Салліван заявив, що США вважають, що Іран має намір продати РФ сотні безпілотників.
Представники США також стверджують, що зростаючі відносини між Іраном і РФ є прикладом того, чому США повинні зберегти свою присутність і вплив на Близькому Сході.
Україна попросила США надати потужніші безпілотники, такі як Gray Eagle, але Штати поки що відмовили через побоювання, що РФ може розцінити це як надмірну ескалацію.
11 липня у США заявили, що Іран готується постачати РФ бойові безпілотники, які Кремль хоче використати у повномасштабній війні проти України. Однак в Ірані, буквально наступного дня, заперечили, що будуть допомагати РФ безпілотниками наголошуючи, що у російсько-українській війні не підтримують жодну зі сторін.
За поки непідтвердженими даними від 2 серпня, Іран розпочав постачання до РФ своїх безпілотних літальних апартів (БПЛА) для польових випробувань.
- У новому звіті оборонного аналітичного центру Royal United Services Institute зазначено, що у російській зброї, вилученій під час бойових дій в Україні, виявлено понад 450 компонентів іноземного виробництва. Зараз РФ працює над пошуком нових маршрутів для забезпечення доступу до західних мікросхем.
- Ракети, літаки, торпеди, бомби. РФ продовжувала купувати зброю в ЄС принаймні до 2020 року. Згідно з публічними даними, десять держав-членів експортували військове обладнання на суму 346 мільйонів євро, попри ембарго. Частину цієї зброї могли використати проти України.
- РФ використовує запаси радянських часів, деякі з них були в активному використанні під час Афганської війни. З часом, на думку експертів з розвідки Великої Британії, якість цих боєкомплектів впаде.