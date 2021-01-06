Коли протестанти заходилися штурмувати будівлю Капітолію, мер Вашингтона Мюріел Баузер ввела комендантську годину з 18:00 сьогоднішнього дня до 6:00 ранку четверга, 7 січня.

Про це вона повідомила в Twitter.

Як повідомлялося раніше, у середу, 6 січня, у Вашингтоні проходить масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолію, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолію. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолію.

“Сьогодні я розпорядилася ввести комендантську годину в Окрузі Колумбія з 18:00 за місцевим часом в середу, 6 січня, до 06:00 ранку четверга, 7 січня”, – написала Баузер.

У період комендантської години ніхто, крім осіб, призначених мером, не може ходити, їздити велосипедом, бігати, стояти або пересуватися автівкою або іншим видом транспорту.

Наказ не поширюється на “основних працівників”, включаючи репортерів.