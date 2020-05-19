У Чорнобильській зоні почали тестування обладнання для раннього виявлення пожеж на великих територіях.

Про це повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження.

Зазначається, що у пілотному проєкті використовують технологію оптичного та тепловізійного позиціювання.

“Раннє виявлення пожеж та постійний моніторинг – це одне із першочергових завдань, що потребує комплексного вирішення. Найважливіші елементи, які мають бути у системі раннього виявлення пожеж – це точність та оперативність, щоб пожежники змогли негайно вирушити на місце займання та ліквідувати його”, – наголосив голова ДАЗВ Сергій Калашник.

Директор ДСП “Північна Пуща” Роман Кізюн пояснив, що дані з камер, що були встановлені у зоні відчуження, будуть надходити до диспетчерського пункту підприємства. Якщо обладнання зафіксує підвищення температурного режиму на території, яка буде простежуватися, а це близько 10 кілометрів, то диспетчеру буде автоматично надходити повідомлення.

истема працюватиме 24/7 і диспетчер завдяки оптичним технологіям зможе детальніше роздивитися, де було зафіксовано перевищення температурного режиму та оперативно реагувати.

Нагадаємо, що 4 квітня ДСНС отримала сигнал про те, що в Зоні відчуження в районі Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

Ліквідація пожежі тривала близько 2 тижнів. 13 квітня в районі пожежі пішов довгоочікуваний дощ. 14 квітня повідомлялося, що в Зоні відчуження не було відкритого вогню, спостерігалося незначне тління лісової підстилки окремими вогнищами. До обіду того ж дня було виявлено два нових осередки загоряння.