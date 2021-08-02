Українська асоціація футболу підтвердила, що тренер збірної України Андрій Шевченко йде з посади, оскільки його контракт завершився. Новий не підписуватимуть.

Про це йдеться у заяві УАФ.

У червні 2020 року Виконком УАФ Шевченку та його тренерському штабу подовжити контракт до кінця 2022 року.

Наголошується, що тоді на прохання тренерського штабу збірної України контракт був підписаний на один рік із можливим подовженням за обопільною згодою ще на півтора року.

“Андрій Шевченко та його тренерський штаб мотивували таке своє рішення бажанням після чемпіонату Європи перейти на клубну роботу, про що Андрій Шевченко неодноразово говорив у своїх інтерв’ю”, – йдеться у заяві.

В УАФ кажуть, що пішли назустріч і погодилися на такі умови контракту. 30 липня цього року закінчився термін контракту між УАФ та тренерським штабом збірної.

“Українська асоціація футболу висловлює безмежну вдячність Андрію Шевченку і його асистентам за професійну роботу в головній команді країни протягом п’яти років. За цей час збірна України вийшла на новий рівень свого розвитку й досягла найбільшого успіху у своїй історії на чемпіонатах Європи, завершивши виступ на Євро-2020 у вісімці найсильніших команд континенту”, – заявили в УАФ.

9 серпня відбудеться засідання Виконкому УАФ, на якому буде ухвалено рішення щодо тренерського штабу збірної України.

Крім того, УАФ досить дивно відреагувала на прощальний допис Шевченка в Instagram. Спочатку верифікований акаунту УАФ залишив у коментарях під його постом синє та жовте сердечко.

Потім цей коментар зник.

1 серпня Андрій Шевченко — головний тренер національної збірної команди України з футболу, якою керує Українська асоціація футболу, — заявив про закінчення контракту і подякував команді.

Про подовження контракту із Шевченком до 31 грудня 2022 року президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявляв у червні 2020 року.

Як відомо, Андрій Шевченко вивів Україну до чвертьфіналу “Євро-2020”. Україна потрапила туди вперше в історії, здобувши перемогу в драматичному матчі проти збірної Швеції.

Наприкінці матчу між збірними Швеції та України гравець нашої національної збірної Артем Довбик забив переможний гол у ворота супротивника, побивши рекорд Мішеля Платіні. Гол у ворота шведів Довбик забив на 120 хв 37 сек. Це найпізніший переможний м’яч в історії.

Українець Олександр Зінченко отримав нагороду як найкращий гравець матчу між збірними України та Швеції. А гравець збірної України Андрій Ярмоленко увійшов до ТОП-5 найкращих гравців на Євро-2020.