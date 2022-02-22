Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.
Санкції передбачають внесення російських можновладців до чорних списків, тобто тих осіб, які брали участь у рішенні щодо визнання відокремлених регіонів. Зокрема заборонять торгівлю російськими облігаціями, а також обмеження спрямовані на імпорт і експорт із сепаратистськими угрупованнями.
Президент Європейської ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили, що рішення РФ є “незаконним і неприйнятним”.
“Ми повинні гарантувати, що що б не сталося, Росія відчує біль… щоб переконатися, що Росія не має абсолютно жодних стимулів, аби йти далі”, – заявив міністр у справах ЄС Томас Бірн.
В Європі розглядають доступ Росії та їхнього уряду до капіталу, фінансових ринків і послуг ЄС. Аби цього не сталося, планують обмежити фінансування “ескалаторної та агресивної політики”. Банки, які фінансують терористів на Донбасі, також можуть бути “мішенню”. Окуповані частини ОРДЛО вилучать з угоди про вільну торгівлю між ЄС та Україною.
Обмеження або заборона доступу Росії до глобальної міжбанківської системи платежів SWIFT не є частиною першого пакета обмежень. Проте цей пакет санкцій не є останнім.
“Ми можемо збільшити інтенсивність залежно від подій на місці”, – сказав чиновник ЄС.
Не всі країни-члени блоку мають однакове ставлення до Росії або відчувають залежність від її газу. Зокрема деякі країни ЄС, як Австрія, Угорщина та Італія, виступають за більш обмежені санкції. Можливо заяви цих країн дещо ускладнять прийняття цього пакета. ЄС, який заявляв про “масові наслідки” для економіки Росії, планує поетапно їх посилювати.
Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі виступив проти будь-яких санкцій щодо імпорту енергоносіїв. Видання додало, що це пов’язано з залежністю країни від російського газу.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження санкцій щодо п’яти російських банків та трьох наближених до президента РФ Володимира Путіна олігархів.
- Також канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з президентом Ірландії Міхалом Мартіним заявив про зупинку сертифікації російського газопроводу “Північний потік-2”.
- Також за підсумками засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй у Міністерстві закордонних справ України наполягають на застосуванні проти Росії “болючих санкцій”, аби “послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації”.
- У Брюсселі скликали екстрене засідання комісії НАТО-Україна. Позачергова зустріч відбудеться через визнання Російською Федерацією так званих “ЛДНР”.
- Європейський Союз засудив рішення президента Росії Володимира Путіна щодо визнання території Донецької та Луганської областей України незалежними утвореннями та стосовно введення російських військ у ці регіони.