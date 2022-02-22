Європейський Союз готується до узгодження санкцій проти Росії, політиків і чиновників. Проте Угорщина, Італія та Австрія не підтримали весь пакет заборон, а виступили за обмежені санкції у відповідь на визнання так званих “Л/ДНР”.

Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.

Санкції передбачають внесення російських можновладців до чорних списків, тобто тих осіб, які брали участь у рішенні щодо визнання відокремлених регіонів. Зокрема заборонять торгівлю російськими облігаціями, а також обмеження спрямовані на імпорт і експорт із сепаратистськими угрупованнями.

Президент Європейської ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили, що рішення РФ є “незаконним і неприйнятним”.

“Ми повинні гарантувати, що що б не сталося, Росія відчує біль… щоб переконатися, що Росія не має абсолютно жодних стимулів, аби йти далі”, – заявив міністр у справах ЄС Томас Бірн.

В Європі розглядають доступ Росії та їхнього уряду до капіталу, фінансових ринків і послуг ЄС. Аби цього не сталося, планують обмежити фінансування “ескалаторної та агресивної політики”. Банки, які фінансують терористів на Донбасі, також можуть бути “мішенню”. Окуповані частини ОРДЛО вилучать з угоди про вільну торгівлю між ЄС та Україною.

Обмеження або заборона доступу Росії до глобальної міжбанківської системи платежів SWIFT не є частиною першого пакета обмежень. Проте цей пакет санкцій не є останнім.

“Ми можемо збільшити інтенсивність залежно від подій на місці”, – сказав чиновник ЄС.

Не всі країни-члени блоку мають однакове ставлення до Росії або відчувають залежність від її газу. Зокрема деякі країни ЄС, як Австрія, Угорщина та Італія, виступають за більш обмежені санкції. Можливо заяви цих країн дещо ускладнять прийняття цього пакета. ЄС, який заявляв про “масові наслідки” для економіки Росії, планує поетапно їх посилювати.

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі виступив проти будь-яких санкцій щодо імпорту енергоносіїв. Видання додало, що це пов’язано з залежністю країни від російського газу.