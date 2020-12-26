Про це повідомляє агентство Reuters.
Зазначається, що Угорщина розпочала введення вакцини компаній Pfizer і BioNTech. Рятівну ін’єкцію отримали працівники лікарень Будапешта.
Першої партії вакцини достатньо для щеплення 4875 осіб. Вакцини були доставлені до Будапешту з поліцейським конвоєм.
Перші щеплення проводяться в головному центрі COVID-19 в Будапешті, а також в Центральній лікарні Дель-Пешт. Першою вакцинованою в Угорщині стала Адрієнна Кертес, лікар центральної лікарні Дель-Пешта.
Станом на суботу Угорщина повідомила про 315 362 випадки захворювання на COVID-19 із 8 951 смертю. Понад 6000 людей досі перебувають у лікарні.
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