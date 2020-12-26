Поки Європейський союз готується до старту вакцинації проти коронавірусу, який запланований на 27 грудня, Угорщина вирішила випередити своїх держав-побратимів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що Угорщина розпочала введення вакцини компаній Pfizer і BioNTech. Рятівну ін’єкцію отримали працівники лікарень Будапешта.

Першої партії вакцини достатньо для щеплення 4875 осіб. Вакцини були доставлені до Будапешту з поліцейським конвоєм.

Перші щеплення проводяться в головному центрі COVID-19 в Будапешті, а також в Центральній лікарні Дель-Пешт. Першою вакцинованою в Угорщині стала Адрієнна Кертес, лікар центральної лікарні Дель-Пешта.

Станом на суботу Угорщина повідомила про 315 362 випадки захворювання на COVID-19 із 8 951 смертю. Понад 6000 людей досі перебувають у лікарні.

Первые партии вакцины от коронавируса уже прибыли во все страны Европейского Союза. Вакцинация начнется завтра, 27 декабря.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что массовая вакцинация от COVID-19 в странах Европейского союза начнется 27 декабря.

24 декабря в Мексике началась вакцинация медицинских работников. Таким образом правительство реагирует на резкий всплеск количества госпитализированных с инфекций COVID-19.

23 декабря Дубай начал бесплатную вакцинацию населения против коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

23 декабря в Швейцарии началась массовая вакцинация населения от коронавируса COVID -19 препаратом компаний Pfizer и BioNTech.