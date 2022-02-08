Про це повідомляє сайт уряду України.
Угоду про передавання шпиталю підписала українська делегація на чолі з заступницею міністра оборони Ганною Маляр. Доставити до України польовий шпиталь мають невдовзі. Зазначимо, що естонське розроблення дає змогу надавати медичну допомогу на рівні бригади.
Для розгортання всіх модулів шпиталю необхідно близько 20 хвилин. Проте модулями можна користуватися або по одному, або одночасно всіма. Ще торік командувачка Медичних сил Збройних Сил України бригадна генералка Тетяна Остащенко відвідала конференцію, під час якої демонстрували Role 2. Тоді обговорювалося питання підготовки українського медперсоналу за кордоном для їх подальшої роботи саме у таких мобільних шпиталях.
“Ми високо цінуємо ту допомогу, яку нам надає Німеччина та Естонія в лікуванні наших поранених та в сфері військової медицини. Водночас ми б хотіли, щоб поранених було менше, а тому сподіваємося, що разом з цією допомогою будуть розблоковані закупівлі зброї для України в Агенції НАТО з підтримки та постачання”, — наголосила Ганна Маляр.
Міністр оборони Естонії Кейл Лаанет висловив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та її євроатлантичних прагнень.
Україна отримає від Естонії мобільний шпиталь для польових умов // 5 фото
- Нагадаємо, що лінію зіткнення на Донбасі відвідала федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона приїхала, щоб побачити на власні очі наслідки українсько-російської війни з 2014 року.
- Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала уряди союзників “зробити більше” для тиску на Кремль шляхом санкцій та спорядження озброєння Україні.
- У Німеччині блокують надання військової підтримки Україні від Естонії. Причина у політиці Берліну щодо експорту зброї до регіонів з напруженою ситуацією, хоча міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявляла, що гаубиці не є оборонною зброєю.
- Німецький уряд знову відмовився постачати зброю. Через це раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що розчарований діями Німеччини навколо ситуації з постачанням зброї. Глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер зазначив, що Федеративна Республіка Німеччина (ФРН) через це вже втратила або ж скоро втратить довіру своїх союзників.
- Також міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила про готовність надати Україні 5 тисяч військових касок.