Україна отримає від Естонії мобільний шпиталь для польових умов

Про це повідомляє сайт уряду України.

Угоду про передавання шпиталю підписала українська делегація на чолі з заступницею міністра оборони Ганною Маляр. Доставити до України польовий шпиталь мають невдовзі. Зазначимо, що естонське розроблення дає змогу надавати медичну допомогу на рівні бригади.

Для розгортання всіх модулів шпиталю необхідно близько 20 хвилин. Проте модулями можна користуватися або по одному, або одночасно всіма. Ще торік командувачка Медичних сил Збройних Сил України бригадна генералка Тетяна Остащенко відвідала конференцію, під час якої демонстрували Role 2. Тоді обговорювалося питання підготовки українського медперсоналу за кордоном для їх подальшої роботи саме у таких мобільних шпиталях.

“Ми високо цінуємо ту допомогу, яку нам надає Німеччина та Естонія в лікуванні наших поранених та в сфері військової медицини. Водночас ми б хотіли, щоб поранених було менше, а тому сподіваємося, що разом з цією допомогою будуть розблоковані закупівлі зброї для України в Агенції НАТО з підтримки та постачання”, — наголосила Ганна Маляр.

Міністр оборони Естонії Кейл Лаанет висловив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та її євроатлантичних прагнень.