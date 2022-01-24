У Німеччині блокують надання військової підтримки Україні від Естонії. У ФРН відмовляються видавати дозволи на експорт зброї німецького походження на тлі загрози нападу РФ. Причина у політиці Берліну щодо експорту зброї до регіонів з напруженою ситуацією.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

Естонія запросила дозвіл на передачу німецьке походження зброї. Радник міністра оборони Естонії Крісто Енн Вага зауважив, що країна все ще сподівається переконати ФРН змінити свою думку.

Офіційний Берлін, на відміну від союзників з НАТО, відмовляється від постачання зброї до України, пояснюючи власну позицію “тривалою політикою Німеччини щодо експорту зброї до регіонів з напруженою ситуацією”. Позиція закріплена у коаліційній угоді чинного уряду.

Урядовці ФРН зазначають, що постачання зброї може посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими.

Окрім цього, уряд Німеччини відмовився експортувати летальну зброю безпосередньо в Україну, на відміну від США, Великобританії, Польщі, країн Балтії та інших союзників.

Довідка. Естонія має намір відправити в Україну гаубиці Д-30. Їх виготовили у СРСР та розмістили у колишній НДР. Після воззʼєднання Німеччини гаубиці було відправлено до Фінляндії, котра, своєю чергою, передала їх Естонії у 2009 році. Для передачі озброєння необхідно отримати дозвіл від Німеччини та Фінляндії.

Проте, Естонія, як і планувала, вже отримала дозвіл від США надати Україні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin. Держдепартамент Сполучених Штатів Америки дозволив Литві, Латвії та Естонії передати Україні зброю американського виробництва. Країни Балтії відвантажать для ЗСУ протитанкові комплекси Javelin та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Тоді ж посол Естонії в Україні Каімо Кууск заявив, Естонія скерує протитанкові ракетні комплекси Javelin до України вже найближчими тижнями.