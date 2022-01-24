Про це пише американське видання The Wall Street Journal.
Естонія запросила дозвіл на передачу німецьке походження зброї. Радник міністра оборони Естонії Крісто Енн Вага зауважив, що країна все ще сподівається переконати ФРН змінити свою думку.
Офіційний Берлін, на відміну від союзників з НАТО, відмовляється від постачання зброї до України, пояснюючи власну позицію “тривалою політикою Німеччини щодо експорту зброї до регіонів з напруженою ситуацією”. Позиція закріплена у коаліційній угоді чинного уряду.
Урядовці ФРН зазначають, що постачання зброї може посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими.
Окрім цього, уряд Німеччини відмовився експортувати летальну зброю безпосередньо в Україну, на відміну від США, Великобританії, Польщі, країн Балтії та інших союзників.
Довідка. Естонія має намір відправити в Україну гаубиці Д-30. Їх виготовили у СРСР та розмістили у колишній НДР. Після воззʼєднання Німеччини гаубиці було відправлено до Фінляндії, котра, своєю чергою, передала їх Естонії у 2009 році. Для передачі озброєння необхідно отримати дозвіл від Німеччини та Фінляндії.
Проте, Естонія, як і планувала, вже отримала дозвіл від США надати Україні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin. Держдепартамент Сполучених Штатів Америки дозволив Литві, Латвії та Естонії передати Україні зброю американського виробництва. Країни Балтії відвантажать для ЗСУ протитанкові комплекси Javelin та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Тоді ж посол Естонії в Україні Каімо Кууск заявив, Естонія скерує протитанкові ракетні комплекси Javelin до України вже найближчими тижнями.
- Нагадаємо, в Естонії заявили, що мають намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці. Проте, для фактичного передавання зброї необхідно було отримати дозволи від країн-виробників.
- Раніше полковник морської піхоти США у відставці та аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан зазначив, що Україні потрібно більше ракет Javelin.
- Своєю чергою, Велика Британія вже розпочала процес постачання Україні нового пакету систем безпеки для підвищення оборонних можливостей.
- 21 січня США передали до України ручні одноразові гранатомети M141 Bunker Defeat Munition, котрі застосовують з метою руйнування бункерів та фортифікаційних укріплень.
- Окрім цього, 22 січня до України вже надійшла перша частина військової допомоги від США. Цей вантаж містить близько 90 тонн летальної зброї.
- 23 січня в Україну прибув другий літак зі зброєю від США, на борту якого знаходиться понад 80 тонн вантажу.
- Відомо також, що США мають намір передати Україні гелікоптери Мі-17 для підтримки обороноздатності української армії.
- Раніше повідомлялось, що канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європу та США добре подумати над запровадженням санкції проти Росії у разі подальшої агресії проти України, оскільки наслідки можуть торкнутись й інших країн.