Україна звернулася до Сполучених Штатів з проханням надати інформацію про підсанкційних громадян, аби вивчити питання щодо запровадження проти них аналогічних заходів на території нашої країни.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив за підсумками засідання Ради у п’ятницю, 14 травня.

“Ми проговорювали питання щодо санкцій, які вводять наші партнери, санкцій, що вводять проти громадян України Сполучені Штати. Ми до них звернулися з офіційними документами, щоб вони нам по кожному громадянину України дали вичерпні відповіді (коли, на підставі чого були введені ті чи інші санкції) для реагування тут, на території України”, — сказав секретар РНБО.

Після отримання інформації правоохоронці вивчать її та ухвалюватимуть рішення про доцільність введення проти цих громадян санкцій РНБО.

“Якщо буде прийнято рішення щодо введення санкцій на підтримку наших партнерів, після отримання всіх документів, обробки, ми це будемо робити”, — запевнив Данілов.

За словами Данілова, вже відомо про 61 громадянина України, що перебуває у санкційних списках США.

Планується звернення і до європейських партнерів для формування аналогічних списків.

Санкції США проти громадян України

Восени США ввели санкції проти українського народного депутата Андрія Деркача. Його звинуватили у сприянні російському втручанню в американські вибори президента. На переконання розвідки США, президент Росії Володимир Путін міг контролювати діяльність Андрія Деркача.

11 січня США запровадили індивідуальні санкції проти “групи Деркача” — українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. Серед них є і нардеп Олександр Дубінський, а також прокурор Костянтин Кулик, колишній нардеп Олександр Онищенко, колишній працівник посольства України в США Андрій Теліженко та інші. Дубінського після потрапляння до санкційного списку виключили з президентської фракції “Слуги народу”.

В березні США запровадили санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини.

Після цього дипломат, директор Інституту Маккейна, спеціальний представник Держдепу США в Україні в 2017-2019 роках Курт Волкер заявив, що США очікують продовження розслідування діяльності олігарха Ігоря Коломойського в Україні.