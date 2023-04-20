Про це інформує пресслужба Мінекономіки.
Під час онлайн-зустрічі Свириденко наголосила, що збереження і продовження експорту зерна – чутливе і важливе питання для України, оскільки це основна стаття доходу в бюджет країни.
Також міністерка запевнила, що український уряд має на меті вирішити питання тимчасової заборони на імпорт українського зерна до Болгарії. “Ми ведемо діалог з болгарською стороною щодо причин і перспектив позитивного вирішення цієї ситуації для обох країн”, – пояснила Свириденко.
Нікола Стоянов, своєю чергою, висловив солідарність Україні щодо ситуації, в якій країна опинилась у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ. Разом з тим, за його словами, через імпорт українського зерна і продовольства місцевим сільгоспвиробникам важко реалізувати власну продукцію і вони зазнають збитків.
Підкреслено, що під заборону не підпадає транзит української продукції через Болгарію у країни ЄС. Стоянов зазначив, що Болгарія очікує на рішення, за яким українська продукція не перевантажуватиме місцевий ринок, а буде гарантовано експортуватися до інших країн.
Як повідомляється, сторони обговорили важливі аспекти цього питання – нині діалог триває. Наступного тижня консультації з цього питання відбудуться на рівні Ради Європейського Союзу і його робочих органів.
Нагадаємо, що Болгарія долучилася до рішення низки інших країн заборонити імпорт харчових продуктів з України. В уряді заявили, що країна збереже транзит.
- Угорщина заборонила імпорт зерна та олійних культур з України. Рішення мало б бути тимчасовим.
- У Польщі ухвалили рішення про заборону імпорту українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції до 30 червня.
- Словаччина стала вже третьою країною, яка вирішила тимчасово зупинити імпорт зерна та інших окремих продуктів з України.
- Фермери із сусідніх з Україною держав влаштували акцію протесту щодо завезення українського зерна, яке знижує ціни на їхню продукцію.
- Україна з Польщею мають намір відновити переговори для спроби відновити транзит продовольства та зерна.
- У Румунії владна Соціал-демократична партія (СДП) заявила, що звернеться до уряду для ухвалення надзвичайного указу про тимчасову заборону на імпорт українського зерна.