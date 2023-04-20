19 квітня відбулася онлайн-зустріч міністерки економіки України Юлії Свириденко з міністром економіки та промисловості Болгарії Ніколою Стояновим з метою обговорення тимчасової заборони на імпорт зерна і продуктів харчування з України.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Під час онлайн-зустрічі Свириденко наголосила, що збереження і продовження експорту зерна – чутливе і важливе питання для України, оскільки це основна стаття доходу в бюджет країни.

Також міністерка запевнила, що український уряд має на меті вирішити питання тимчасової заборони на імпорт українського зерна до Болгарії. “Ми ведемо діалог з болгарською стороною щодо причин і перспектив позитивного вирішення цієї ситуації для обох країн”, – пояснила Свириденко.

Нікола Стоянов, своєю чергою, висловив солідарність Україні щодо ситуації, в якій країна опинилась у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ. Разом з тим, за його словами, через імпорт українського зерна і продовольства місцевим сільгоспвиробникам важко реалізувати власну продукцію і вони зазнають збитків.

Підкреслено, що під заборону не підпадає транзит української продукції через Болгарію у країни ЄС. Стоянов зазначив, що Болгарія очікує на рішення, за яким українська продукція не перевантажуватиме місцевий ринок, а буде гарантовано експортуватися до інших країн.

Як повідомляється, сторони обговорили важливі аспекти цього питання – нині діалог триває. Наступного тижня консультації з цього питання відбудуться на рівні Ради Європейського Союзу і його робочих органів.

Нагадаємо, що Болгарія долучилася до рішення низки інших країн заборонити імпорт харчових продуктів з України. В уряді заявили, що країна збереже транзит.