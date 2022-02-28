Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Росія порушує основні принципи Інтерполу. Систематичне зловживання РФ інструментами та послугами організації призвели до прикриття транснаціональних злочинів та переслідування політичних ворогів. Тому виконавчу раду закликали ухвалити рішення негайно.
Вторгнення окупантів до України призвело до масштабних і “жорстких” санкцій. Крім обмежень, накладених на економічний та торговельний сектори, розриви дипломатичних зв’язків та обмеження повітряного простору — Росію виключили із багатьох спільнот. Зокрема, призупинили членство у Раді Європи, Європейському суді з прав людини та Парламентській асамблеї Ради Європи.
За злочини путінської Росії з нею перестала співпрацювати Світова мережа онкологів OncoAlert. Днем раніше міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко звернувся до Всесвітньої організації охорони здоров’я та інших агенцій ООН. Він закликав перестати співпрацювати з агресором, оскільки російські окупанти розгорнули атаки проти мирного населення та медиків.
- Нагадаємо, глобальна індустрія виробників комп’ютерних чипів розпочала процес зупинки постачання в РФ. Цьому сприяють санкції, котрі застосували Сполучені Штати Америки.
- Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній звернувся до патріарха Московського Кирила. Він закликав вплинути на владу, аби тіла загиблих російських військових забрали та поховали у Росії.
- Раніше хакерське угруповання Anonymous офіційно оголосило уряду Росії та особисто Путіну кібервійну. Вони закликали “не залишити каменя на камені” від РФ.
- У Туреччині прийняли рішення закрити прохід російських військових кораблів у Чорне море.
- Європейський Союз запровадив санкції проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова закликала 16 найбільш популярних криптобірж світу приєднатися до активної реакції на російську військову агресію проти нашої держави та блокувати фінансові операції в/з Російської Федерації, від та до російських громадян.
- Національний банк України звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих російськими банками.