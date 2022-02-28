Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Росія порушує основні принципи Інтерполу. Систематичне зловживання РФ інструментами та послугами організації призвели до прикриття транснаціональних злочинів та переслідування політичних ворогів. Тому виконавчу раду закликали ухвалити рішення негайно.

Вторгнення окупантів до України призвело до масштабних і “жорстких” санкцій. Крім обмежень, накладених на економічний та торговельний сектори, розриви дипломатичних зв’язків та обмеження повітряного простору — Росію виключили із багатьох спільнот. Зокрема, призупинили членство у Раді Європи, Європейському суді з прав людини та Парламентській асамблеї Ради Європи.

За злочини путінської Росії з нею перестала співпрацювати Світова мережа онкологів OncoAlert. Днем раніше міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко звернувся до Всесвітньої організації охорони здоров’я та інших агенцій ООН. Він закликав перестати співпрацювати з агресором, оскільки російські окупанти розгорнули атаки проти мирного населення та медиків.