Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) Олександр Животовський із відповідною задачею звернувся до очільниці вищезазначеного Органу європейських регуляторів Аннемарі Сіпкс.
У повідомленні наголосили, що міжнародна спільнота дає відсіч агресору шляхом економічних санкцій, проте інформаційна війна не менш важлива, ніж фізична. З метою захисту безпеки України, Європи та демократичного світу закликають вжити заходів щодо блокування російських роумерів і послуг роумінгу для постачальників РФ телекомунікаційних послуг у межах Європейського Союзу.
“Україна велика європейська країна, а війна в Україні означає війну в Європі. Наша країна бореться за всіх європейців, і нам потрібна потужна підтримка ЄС”, — заявив Олександр Животовський.
- Нагадаємо, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова закликала 16 найбільш популярних криптобірж світу приєднатися до активної реакції на російську військову агресію проти нашої держави та блокувати фінансові операції в/з Російської Федерації, від та до російських громадян.
- У соціальній мережі Instagram розпочали процес маркування верифікованих сторінок державних медіа РФ. В описі до них зазначається, що це “ЗМІ, яким керує Росія”.
- Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся до YouTube з проханням заблокувати російські телеканали на сервісі на тлі російської агресії в Україні.
- Соціальна мережа Twitter заблокувала можливість реєструвати нові російські сторінки.
- Хакерське угруповання Anonymous офіційно оголосило уряду Росії та особисто Путіну кібервійну. Вони закликали “не залишити каменя на камені” від РФ.
- Розпочалася технічна підготовка до відключення Росії від платіжної мережі з високим рівнем безпеки SWIFT, що об’єднує тисячі фінансових установ у світі.
- У Туреччині прийняли рішення закрити прохід російських військових кораблів у Чорне море.