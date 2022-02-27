Україна закликала європейських регуляторів електронних комунікацій відключили російських операторів зв'язку від роумінгу в Європі. Оскільки війну ведуть не тільки танки і артилерія, а й інформація.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) Олександр Животовський із відповідною задачею звернувся до очільниці вищезазначеного Органу європейських регуляторів Аннемарі Сіпкс.

У повідомленні наголосили, що міжнародна спільнота дає відсіч агресору шляхом економічних санкцій, проте інформаційна війна не менш важлива, ніж фізична. З метою захисту безпеки України, Європи та демократичного світу закликають вжити заходів щодо блокування російських роумерів і послуг роумінгу для постачальників РФ телекомунікаційних послуг у межах Європейського Союзу.

“Україна велика європейська країна, а війна в Україні означає війну в Європі. Наша країна бореться за всіх європейців, і нам потрібна потужна підтримка ЄС”, — заявив Олександр Животовський.