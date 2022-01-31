«Українці чинитимуть жорсткий опір» – Борис Джонсон закликатиме РФ «відійти від межі»

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що має намір у майбутній телефонній розмові закликати Путіна "відступити від межі" щодо питання України. Він також наголосив, що українці чинитимуть жорсткий опір можливому нападу Російської Федерації.

Про це повідомляє британська газета The Scotsman.

Джонсон зазначив, що можливий напад РФ на Україну буде “абсолютною катастрофою для світу”.

“Я скажу президенту Путіну, як я вже говорив раніше, так це те, що я думаю, що нам дійсно всім потрібно відступити від краю. Росії необхідно відступити від межі. Я переконаний, що вторгнення в Україну, будь-яке вторгнення за межі території, яку Росія вже захопила у 2014 році, було б абсолютною катастрофою для світу, і перш за все це було б катастрофою для Росії”, – наголосив прем’єр-міністр Великої Британії.

Окрім цього, Борис Джонсон зауважив, що український народ чинитиме “жорсткий та кривавий опір” будь-якому російському нападу.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії вже попереджав Росію, що будь-яке вторгнення в Україну буде катастрофою для всього світу. Також він наголосив, що Лондон повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

30 січня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив про “дедалі тривожнішу” ситуацію в Україні після брифінгів керівників оборони.

З жовтня 2021 року РФ стягує війська до українських кордонів.Розвідка США повідомляла, що російське вторгнення в Україну може статися на початку 2022 року, до цього Росія залучать близько 175 тисяч військовослужбовців. Своєю чергою, РФ відкидає будь-які звинувачення у плануванні нападу на Україну.