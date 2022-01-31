«Українці чинитимуть жорсткий опір» – Борис Джонсон закликатиме РФ «відійти від межі»

Про це повідомляє британська газета The Scotsman.
Джонсон зазначив, що можливий напад РФ на Україну буде “абсолютною катастрофою для світу”.
“Я скажу президенту Путіну, як я вже говорив раніше, так це те, що я думаю, що нам дійсно всім потрібно відступити від краю. Росії необхідно відступити від межі. Я переконаний, що вторгнення в Україну, будь-яке вторгнення за межі території, яку Росія вже захопила у 2014 році, було б абсолютною катастрофою для світу, і перш за все це було б катастрофою для Росії”, – наголосив прем’єр-міністр Великої Британії.
Окрім цього, Борис Джонсон зауважив, що український народ чинитиме “жорсткий та кривавий опір” будь-якому російському нападу.
Раніше прем’єр-міністр Великої Британії вже попереджав Росію, що будь-яке вторгнення в Україну буде катастрофою для всього світу. Також він наголосив, що Лондон повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
30 січня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив про “дедалі тривожнішу” ситуацію в Україні після брифінгів керівників оборони.
З жовтня 2021 року РФ стягує війська до українських кордонів.Розвідка США повідомляла, що російське вторгнення в Україну може статися на початку 2022 року, до цього Росія залучать близько 175 тисяч військовослужбовців. Своєю чергою, РФ відкидає будь-які звинувачення у плануванні нападу на Україну.
- За словами офіційного представника США в ОБСЄ Майкла Карпентера світ повинен готуватися до ескалації конфлікту на українському кордоні, а також до повномасштабного вторгнення. Тижневі переговори з Росією прогресу не показали, і “барабани війни звучать голосно”.
- Нагадаємо, влада Великої Британії готується направити додаткові сухопутні, повітряні та морські сили до Східної Європи для підтримки союзників по НАТО, оскільки Росія збирає десятки тисяч військ на кордоні з Україною, погрожуючи повномасштабним вторгненням.
- Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Європу не забувати про важливість підтримки незалежності України в умовах російської агресії.
- Окрім цього, у разі ескалації конфлікту та подальшого наступу Росії на Україну, Велика Британія посилить санкції проти країни та накладе арешт на майно російських олігархів.
- Також нагадаємо, Велика Британія розпочала процес постачання Україні нового пакету систем безпеки для підвищення оборонних можливостей у відповідь на загрозливу поведінку Російської Федерації.