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«Українці чинитимуть жорсткий опір» – Борис Джонсон закликатиме РФ «відійти від межі»

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що має намір у майбутній телефонній розмові закликати Путіна "відступити від межі" щодо питання України. Він також наголосив, що українці чинитимуть жорсткий опір можливому нападу Російської Федерації. 

Вівторок, 1 лютого 2022, 00:49
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Про це повідомляє британська газета The Scotsman.

Джонсон зазначив, що можливий напад РФ на Україну буде “абсолютною катастрофою для світу”.

“Я скажу президенту Путіну, як я вже говорив раніше, так це те, що я думаю, що нам дійсно всім потрібно відступити від краю. Росії необхідно відступити від межі. Я переконаний, що вторгнення в Україну, будь-яке вторгнення за межі території, яку Росія вже захопила у 2014 році, було б абсолютною катастрофою для світу, і перш за все це було б катастрофою для Росії”, – наголосив прем’єр-міністр Великої Британії.

Окрім цього, Борис Джонсон зауважив, що український народ чинитиме “жорсткий та кривавий опір” будь-якому російському нападу.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії вже попереджав Росію, що будь-яке вторгнення в Україну буде катастрофою для всього світу. Також він наголосив, що Лондон повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

30 січня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив про “дедалі тривожнішу” ситуацію в Україні після брифінгів керівників оборони.

З жовтня 2021 року РФ стягує війська до українських кордонів.Розвідка США повідомляла, що російське вторгнення в Україну може статися на початку 2022 року, до цього Росія залучать близько 175 тисяч військовослужбовців. Своєю чергою, РФ відкидає будь-які звинувачення у плануванні нападу на Україну.

Теги: агресія РФ, Борис Джонсон, Велика Британія, підтримка України, стримування РФ

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