Про це йдеться у прийнятій постанові органу влади.
Згідно з постановою планується встановити, що з 00 год. 00 хв. 3 грудня 2021 року на період дії карантину: забороняється перетин державного кордону на в’їзд до України іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Південно-Африканської Республіки, Республіки Ботсвана, Республіки Зімбабве, Республіки Намібія, Королівства Лесото, Королівства Есватіні, Республіки Малаві та перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.
До виключень належать іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей, а також інші категорії іноземців та особи без громадянства за погодженням з Міністерством закордонних справ.
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