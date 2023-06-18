«Усі передані Україні Patriot працюють, усі вони збивають російські ракети» – Зеленський

Джерело: Володимир Зеленський/Facebook

Глава держави запевнив, що усі комплекси справно працюють та захищають українське небо.

“Хто б там в Росії не розказував, нібито наші “Петріоти” знищені, усі вони є, усі вони працюють, усі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно. Жодного “Петріота” не знищено”, – наголосив він.

За словами Зеленського, єдине, що нині має хвилювати державу-терориста: “як підготувати російське суспільство, до того, що вони втрачатимуть усе те, заради чого знищують майбутнє своєї держави”. Він наголосив, що Росія втрачатиме захоплені території. Додаючи, що нашим крокам із деокупації немає та не буде альтернативи.

Українські військові рухаються, як результат — позиція за позицією, крок за кроком військо просувається вперед. Він також нагадав, що на минулій зустрічі у форматі “Рамштайн” союзники сконцентрувалися на швидкості постачання озброєння.

Президент також анонсував нові важливі комунікації з партнерами вже наступного тижня, де обговорять контрнаступ ЗСУ, постачання озброєння.

Саме заради нашого руху, саме заради зброї, саме заради того, щоб у наших воїнів було все необхідне”.

Очільник держави також висловив вдячність кожному і кожній, хто зараз у бою, на позиціях і на бойових постах, а також тим, хто допомагає.

Раніше полковник Сергій Яременко з позивним “Граніт”, який керує 96-ю зенітною ракетною бригадою повітряного командування “Центр” розповів, що 16 травня на один комплекс Patriot у Києві одночасно з різних напрямків летіли 16 ворожих балістичних цілей, проте розрахункам протиповітряної оборони вдалося знищити всі. З них шість – ракети “Кинджал”.