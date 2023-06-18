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«Усі передані Україні Patriot працюють, усі вони збивають російські ракети» – Зеленський

18 червня президент Володимир Зеленський спростував інформацію, поширену російськими пропагандистами відносно "знищення" переданих Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Неділя, 18 червня 2023, 23:58
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Джерело: Володимир Зеленський/Facebook

Глава держави запевнив, що усі комплекси справно працюють та захищають українське небо.

“Хто б там в Росії не розказував, нібито наші “Петріоти” знищені, усі вони є, усі вони працюють, усі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно. Жодного “Петріота” не знищено”, – наголосив він.

За словами Зеленського, єдине, що нині має хвилювати державу-терориста: “як підготувати російське суспільство, до того, що вони втрачатимуть усе те, заради чого знищують майбутнє своєї держави”. Він наголосив, що Росія втрачатиме захоплені території. Додаючи, що нашим крокам із деокупації немає та не буде альтернативи.

Українські військові рухаються, як результат — позиція за позицією, крок за кроком військо просувається вперед. Він також нагадав, що на минулій зустрічі у форматі “Рамштайн” союзники сконцентрувалися на швидкості постачання озброєння.

Президент також анонсував нові важливі комунікації з партнерами вже наступного тижня, де обговорять контрнаступ ЗСУ, постачання озброєння.

Саме заради нашого руху, саме заради зброї, саме заради того, щоб у наших воїнів було все необхідне”.

Очільник держави також висловив вдячність кожному і кожній, хто зараз у бою, на позиціях і на бойових постах, а також тим, хто допомагає.

Раніше полковник Сергій Яременко з позивним “Граніт”, який керує 96-ю зенітною ракетною бригадою повітряного командування “Центр” розповів, що 16 травня на один комплекс Patriot у Києві одночасно з різних напрямків летіли 16 ворожих балістичних цілей, проте розрахункам протиповітряної оборони вдалося знищити всі. З них шість – ракети “Кинджал”.

Варто додати, 15 червня Міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та Сполучених Штатів оголосили про спільне постачання високопріоритетних засобів протиповітряної оборони Україні, задовольняючи найбільш нагальні потреби, оскільки Росія продовжує використовувати “нахабні ракетні та безпілотні напади на українські міста”.

Глава Міністерства оборони Олексій Резніков повідомив, що 15 червня під час засідання очільників оборонних відомств держав-союзниць України у форматі “Рамштайн” сторони обговорять деталі “літакової коаліції”.

Крім того, Грег Гейс, виконавчий директор компанії Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, повідомив про нарощення обсягів виробництва.

Довідка. MIM-104 Patriot — зенітно-ракетний комплекс, основний у своєму роді, що використовується армією Сполучених Штатів і кількома союзними державами. Виробляється американським оборонним підрядником Raytheon Technologies і отримав свою назву від радіолокаційного компонента системи озброєння.

  • 5 червня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливого постачання сучасних західних винищувачів Україні.
  • Президент Сербії Александар Вучич заявив, що він не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які постачають їх Україні, що знаменує повернення балканського союзника РФ на Захід.
  • 13 червня уряд Великої Британії оголосив про новий пакет озброєння для протиповітряної оборони України. Мовиться про радари, зенітні гармати та значну кількість боєприпасів.
  • 22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.
Теги: Patriot, відеозвернення президента, збиття російських ракет, Зеленський, спростування російських фейків, ЗРК

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