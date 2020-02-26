В інфекційне відділення Чернівецької обласної лікарні помістили жінку, яка нещодавно повернулася з Італії.

Про це під час брифінгу заявила заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак, повідомляє пресслужба ОДА.

Гусак зазначила, що жодного підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19 на території Буковини немає. Медики поки спостерігають за жінкою, яка повернулася з Італії і звернулася за допомогою через підвищення температури. Вона знаходиться в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні.

“Жінка прилетіла з італійського міста Бергамо до Сучави, а звідти автомобілем вирушила до Чернівців. Оскільки вона могла контактувати із зараженими на коронавірус, її ізолювали. Пацієнтка отримує адекватне лікування, взяті матеріали для всіх необхідних досліджень, чекаємо результат”, – зазначила заступник директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук.

За словами в. о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ Наталії Гопко, поки немає ніяких підстав вважати, що виявили саме випадок коронавірусу.

Вона також повідомила, що в пункті пропуску “Порубне” вже почали вимірювати температуру особам, які прибувають з країн, де зафіксовані випадки коронавірусу. Прикордонникам для цього передали безконтактні термометри.

Напередодні в прикордонслужбі повідомили, що температуру мірятимуть на в’їзді в Україну тим, хто прибуватиме з Італії, де стався найбільший в Європі спалах коронавірусу.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.

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