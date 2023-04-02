Про це інформує CNN.
На відео видно, дві жінки заходять до крамнички, згодом за ним прямує чоловік, котрий після короткої розмови, здійснює напад на обох, жбурляючи місткість з йогуртом.
На захист жінок став продавець магазину, який виштовхав нападника надвір.
Women in Iran arrested for not wearing the mandatory hijab. What a bunch of bullshit! https://t.co/WVlNUNnBNp #WomanLifeFreedom #IranRevoIution #MahsaAmini
— MazJobrani (@MazJobrani) April 2, 2023
Після того, як відео викликало хвилю обурення, місцева прокуратура видала ордер на арешт чоловіка. Одначе затримали також і жінок, оскільки вони ходили на вулиці без хіджабу. Щобільше, власник крамниці отримав попередження про дотримання правил шаріату.
Згодом після інциденту влада Ірану повторила свою позицію про те, що носіння хіджабу є обов’язковим.
Президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що юридичний мандат зобов’язує всіх дотримуватися закону.
Міністерство внутрішніх справ Ірану заявило, що “хіджаб є беззаперечною релігійною необхідністю”.
В Ірані минулого року відбулися протести після смерті 22-річної Махси Аміні. Дівчину в Тегерані затримала поліція моралі за “невідповідний одяг” та відвезла до відділку. Перебуваючи під вартою, дівчина впала у кому і через декілька днів померла у лікарні. На протестах чимало іранських жінок відрізали своє волосся, що є ознакою гострої форми протесту.
Міжнародні лідери засудили репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.
Згідно з інтерв’ю з медиками по всій країні, іранські сили безпеки під час протестів проти режиму цілили жінкам в обличчя, груди та геніталії. Водночас чоловікам вони стріляли по кінцівках, сідницях і спині.
Серед тих, хто опинився під санкціями – командир розвідувальної організації Корпусу вартових Ісламської революції та заступник командувача КВІР з операцій, а також двоє чиновників у провінції Сістан і Белуджистан.
Офіційні особи Білого дому заявляли: Сполучені Штати побоюються, що Росія може давати поради Ірану щодо того, як придушити громадські протести.
Експерти ООН закликали провести незалежне міжнародне розслідування репресій. У їхній заяві мовиться, що “тривожну кількість протестувальників вже затримано та вбито, багато з яких діти, жінки та люди похилого віку”.
- Раніше 227 представників Ісламської ради звернулися до судової системи з проханням “рішуче впоратися з ініціаторами нещодавніх заворушень”.
- 13 листопада іранський протестувальник був засуджений до смертної кари за підпал урядової будівлі, що стало першим відомим застосуванням смертної кари владою, яка намагається придушити майже двомісячні антиурядові демонстрації.
- На Чемпіонаті світу FIDE зі швидких та бліцшахів в Алмати (Казахстан) іранська шахістка Сара Хадем змагалася без хіджабу. Це є порушенням законів Ірану, які регулюють жіночий дрес-код.