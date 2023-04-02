Двох жінок в Ірані затримали після того, як чоловік облив їх йогуртом за відмову носити хіджаб. Інцидент стався у магазині в північно-східному місті Шандіз, чоловіка затримали за порушення правопорядку, тоді як влада країни заявила, що носіння хіджабу є обов'язковим.

Про це інформує CNN.

На відео видно, дві жінки заходять до крамнички, згодом за ним прямує чоловік, котрий після короткої розмови, здійснює напад на обох, жбурляючи місткість з йогуртом.

На захист жінок став продавець магазину, який виштовхав нападника надвір.

Women in Iran arrested for not wearing the mandatory hijab. What a bunch of bullshit! https://t.co/WVlNUNnBNp #WomanLifeFreedom #IranRevoIution #MahsaAmini — MazJobrani (@MazJobrani) April 2, 2023

Після того, як відео викликало хвилю обурення, місцева прокуратура видала ордер на арешт чоловіка. Одначе затримали також і жінок, оскільки вони ходили на вулиці без хіджабу. Щобільше, власник крамниці отримав попередження про дотримання правил шаріату.

Згодом після інциденту влада Ірану повторила свою позицію про те, що носіння хіджабу є обов’язковим.

Президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що юридичний мандат зобов’язує всіх дотримуватися закону.

Міністерство внутрішніх справ Ірану заявило, що “хіджаб є беззаперечною релігійною необхідністю”.

В Ірані минулого року відбулися протести після смерті 22-річної Махси Аміні. Дівчину в Тегерані затримала поліція моралі за “невідповідний одяг” та відвезла до відділку. Перебуваючи під вартою, дівчина впала у кому і через декілька днів померла у лікарні. На протестах чимало іранських жінок відрізали своє волосся, що є ознакою гострої форми протесту.

Міжнародні лідери засудили репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.

Згідно з інтерв’ю з медиками по всій країні, іранські сили безпеки під час протестів проти режиму цілили жінкам в обличчя, груди та геніталії. Водночас чоловікам вони стріляли по кінцівках, сідницях і спині.

Серед тих, хто опинився під санкціями – командир розвідувальної організації Корпусу вартових Ісламської революції та заступник командувача КВІР з операцій, а також двоє чиновників у провінції Сістан і Белуджистан.

Офіційні особи Білого дому заявляли: Сполучені Штати побоюються, що Росія може давати поради Ірану щодо того, як придушити громадські протести.

Експерти ООН закликали провести незалежне міжнародне розслідування репресій. У їхній заяві мовиться, що “тривожну кількість протестувальників вже затримано та вбито, багато з яких діти, жінки та люди похилого віку”.