Американська біотехнологічна компанія Moderna Inc очікує, що імунітет, отриманий від її вакцини проти коронавірусу, захищатиме і від варіантів COVID-19, які фіксуються у Великій Британії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У компанії уточнили, що планують провести тестування, щоб підтвердити активність вакцини проти будь-якого штаму COVID-19.

“Ми вже протестували сироватки тварин і людей, щеплених вакциною Moderna, проти низки попередніх варіантів вірусу SARS-CoV-2, які з’явилися після першого спалаху пандемії, і виявили, що наша вакцина залишається настільки ж ефективною”, – наголосили в компанії.

Однак Moderna в найближчі тижні проведе додаткові випробування вакцини, щоб підтвердити її ефективність проти нових штамів. У компанії очікують, що ефективність вакцини збережеться і проти них.

“Ґрунтуючись на наявних на сьогодні даних, Moderna очікує, що імунітет, викликаний нашою вакциною проти COVID-19, захищатиме від різновидів вірусу SARS-CoV-2, нещодавно зафіксованих у Великій Британії. У найближчі тижні ми проведемо додаткові випробування вакцини, щоб підтвердити це очікування”, – наголосили в компанії.

Як відомо, минулого тижня у Великій Британії заявили про поширення нового штаму коронавірусу COVID-19. Зазначалося, що він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертельний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.

Після цієї заяви ряд країн Європи тимчасово призупинили сполучення з Великою Британією.

Новий штам коронавірусу COVID-19 спричинив несамовиту паніку серед жителів самої Великої Британії. Люди масово кинулися до продуктових магазинів та спустошили полиці.