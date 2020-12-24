Про це повідомляє агентство Reuters.
У компанії уточнили, що планують провести тестування, щоб підтвердити активність вакцини проти будь-якого штаму COVID-19.
“Ми вже протестували сироватки тварин і людей, щеплених вакциною Moderna, проти низки попередніх варіантів вірусу SARS-CoV-2, які з’явилися після першого спалаху пандемії, і виявили, що наша вакцина залишається настільки ж ефективною”, – наголосили в компанії.
Однак Moderna в найближчі тижні проведе додаткові випробування вакцини, щоб підтвердити її ефективність проти нових штамів. У компанії очікують, що ефективність вакцини збережеться і проти них.
“Ґрунтуючись на наявних на сьогодні даних, Moderna очікує, що імунітет, викликаний нашою вакциною проти COVID-19, захищатиме від різновидів вірусу SARS-CoV-2, нещодавно зафіксованих у Великій Британії. У найближчі тижні ми проведемо додаткові випробування вакцини, щоб підтвердити це очікування”, – наголосили в компанії.
Читайте також:
Як відомо, минулого тижня у Великій Британії заявили про поширення нового штаму коронавірусу COVID-19. Зазначалося, що він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертельний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
Після цієї заяви ряд країн Європи тимчасово призупинили сполучення з Великою Британією.
Новий штам коронавірусу COVID-19 спричинив несамовиту паніку серед жителів самої Великої Британії. Люди масово кинулися до продуктових магазинів та спустошили полиці.
- Міністерство охорони здоров’я України рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Великої Британії і ряду інших країн, де виявили новий штам коронавірусу COVID-19.
- Уряд України поки не планує вводити заборону на в’їзд до нашої країни з Великої Британії через новий штам COVID-19. Але для мандрівників діятиме низка обмежень.
- Після швидкого поширення нового штаму COVID-19 у Великій Британії, Європейська комісія вирішила обмежити в’їзд громадян з цієї країни.
- Влада Великої Британії оголосила обов’язкову самоізоляцію для всіх, хто прибув з Південної Африканської Республіки за останні два тижні, а також для тих, хто з ними контактував.