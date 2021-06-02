Конгресмен від Республіканської партії Фред Келлер зареєстрував законопроєкт, який передбачає термінове відновлення санкцій стосовно російського газопроводу "Північний потік - 2".

Про це він повідомив на особистому сайті.

В травні Білий дім відмовився вводити санкції проти будівництва газопроводу, а президент США Джо Байден особисто назвав їх контрпродуктивними.

На думку Келлера, потрібно звернути увагу на американську енергетику. Він вважає, що адміністрація президента намагається “ослабити енергетичну незалежність Америки.

Келлер опублікував повний текст запропонованого законопроєкту.

“На жаль, рішення президента зняти санкції з російського трубопроводу “Північний потік – 2″ при одночасному спротиві нашому виробництву енергії чітко демонструє позицію нинішньої адміністрації”, – сказав Келлер.

Попри таке твердження конгресмена, в Білому домі неодноразово заявляли, що виступають проти будівництва “Північного потоку – 2”, оскільки це “погана угода для Європи”.

“Північний потік-2” і зняття санкцій: що відомо?

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладання двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється приблизно в 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була зупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладку труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.

У березні цього року віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс заявив, що Європа не потребує німецько-російського газопроводу “Північний потік-2”.

Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Нещодавно стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу “Північний потік-2”, попри те, що виступає проти цього проєкту. Йдеться про компанію-оператора проєкту Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніґа.

Маттіас Варніґ підтвердив, що США дійсно відмовилися від санкцій щодо компанії-оператора.

У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

20 травня 14 сенаторів-республіканців внесли законопроєкт, який передбачає відновлення санкцій проти суб’єктів, які беруть участь у будівництві трубопроводу “Північний потік-2”.