Один з київських пацієнтів, у яких виявили коронавірус COVID-19, заразився від пенсіонерки з Радомишля (Житомирська область).

Про це повідомив в Facebook мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, 16 березня в Києві лабораторно підтвердили два випадки захворювання на коронавірус COVID-19.

За словами київського міського голови, один з пацієнтів — київський студент — заразився від жінки з Житомирської області. Нагадаємо, пацієнтка не відразу звернулася по допомогу лікарів і не самоізолювався після приїзду з-за кордону. 13 березня вона померла.

“Один з хворих — молодий київський студент, контактував із хворою жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він знаходиться на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці”, — зазначив Кличко.

Що стосується другого випадку захворювання в Києві, це жінка, яка напередодні відвідувала Францію.

“Зараз вона знаходиться на самоізоляції, під наглядом лікарів та отримує лікування вдома”, — додав мер столиці.

Кличко запевнив, що осіб, з якими контактували обидва пацієнти, зараз обстежують лікарі.

Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. Так, кількість хворих в Україні зросла до 7.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавируса. Рішення про введення посиленого карантину ухвалила місцева влада Вінниці, Одеси, Львова, Закарпаття. У Чернівецькій області — надзвичайний стан.