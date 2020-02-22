На санітарну базу Національної гвардії "Нові Санжари" прибули епідеміологи з метою зібрати матеріал на предмет можливого зараження евакуйованих громадян коронавірусом.

Про це в Facebook повідомив журналіст ТРК “Україна” Олександр Махов.

Він написав, що епідеміологи збирають матеріал з порожнини носа.

Матеріал взяли не тільки у евакуйованих українських і іноземних громадян, але також у членів екіпажу рятувальної місії.

Зібрані аналізи відвезуть в столичну лабораторію

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах та правоохоронцями відбулися зіткнення.