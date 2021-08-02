В Офісі президента заперечують зустріч Зеленського з екссуддею Чаусом

Народний депутат України Гео Лерос заявив, що президент України Володимир Зеленський зустрічався з екссуддею Дніпровського райсуду Києва Миколою Чаусом, якого нещодавно виявили на Вінниччині після викрадення.

Про це Лерос написав у своєму Facebook.

За словами нардепа, Чаус заявив, що говоритиме тільки із Зеленським. Після цього президент начебто погодився на зустріч.

“Зеленський з ним таки зустрівся, бо так сильно його душить жага влади… І наголошую, це сталось до того, як Чаус офіційно знайшовся! Тепер розумієте чому СБУ його нікому не віддає? Цю інформацію маю від надійного перевіреного джерела”, – заявив Лерос.

#Букви звернулися за коментарем до речника президента Сергія Никифорова. Він відповів публікацією у Facebook.

“Президент України не зустрічався зі суддею Чаусом”, – написав Никифоров

Нагадаємо, що Гео Лерос – народний депутат України, який пройшов до Верховної Ради у списку пропрезидентської партії “Слуга народу”. Також він був позаштатним радником Зеленського. Однак у вересні минулого року Лерос з трибуни Ради звинуватив президента у “злитті зі старою системою”. Після цього виступу його виключили з партії. Наразі він позафракційний.

Відтоді Лерос продовжує критикувати президента та його партію. Відтак, він часто публікує інсайди щодо резонансних тем.

Додамо, що ексгенпрокурор Руслан Рябошапка також заявив, що Зеленський мав зустріч із Чаусом. Ба більше, за його інсайдерською інформацією, таких зустрічей було дві. Про це він заявив в ефірі телеканалу Прямий.