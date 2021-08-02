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В Офісі президента заперечують зустріч Зеленського з екссуддею Чаусом

Народний депутат України Гео Лерос заявив, що президент України Володимир Зеленський зустрічався з екссуддею Дніпровського райсуду Києва Миколою Чаусом, якого нещодавно виявили на Вінниччині після викрадення.

Понеділок, 2 серпня 2021, 20:14

Про це Лерос написав у своєму Facebook.

За словами нардепа, Чаус заявив, що говоритиме тільки із Зеленським. Після цього президент начебто погодився на зустріч.

“Зеленський з ним таки зустрівся, бо так сильно його душить жага влади… І наголошую, це сталось до того, як Чаус офіційно знайшовся! Тепер розумієте чому СБУ його нікому не віддає? Цю інформацію маю від надійного перевіреного джерела”, – заявив Лерос.

#Букви звернулися за коментарем до речника президента Сергія Никифорова. Він відповів публікацією у Facebook.

“Президент України не зустрічався зі суддею Чаусом”, – написав Никифоров

Нагадаємо, що Гео Лерос – народний депутат України, який пройшов до Верховної Ради у списку пропрезидентської партії “Слуга народу”. Також він був позаштатним радником Зеленського. Однак у вересні минулого року Лерос з трибуни Ради звинуватив президента у “злитті зі старою системою”. Після цього виступу його виключили з партії. Наразі він позафракційний.

Відтоді Лерос продовжує критикувати президента та його партію. Відтак, він часто публікує інсайди щодо резонансних тем.

Додамо, що ексгенпрокурор Руслан Рябошапка також заявив, що Зеленський мав зустріч із Чаусом. Ба більше, за його інсайдерською інформацією, таких зустрічей було дві. Про це він заявив в ефірі телеканалу Прямий.

За деякою інформацією він (Зеленський — ред.) уже двічі зустрічався особисто з Чаусом. Ця інформація потребує перевірки, але вона з’явилася зовсім нещодавно, – сказав Рябошапка.

Як сповіщалося, колишнього суддю Миколу Чауса, якого викрали у Молдові, несподівано знайшли на Вінниччині 30 липня. Адвокати колишнього судді три доби не могли знайти підзахисного і поспілкуватися з ним.

Суддю мали затримати працівники Національного антикорупційного бюро. Однак суддя був перехоплений Службою безпеки. НАБУ намагалося забрати екссуддю в СБУ, зокрема, на вулицях Києва була погоня. Детальніше про ці події — в матеріалі “Битва за Чауса – що це було і що далі”.

Вищий антикорупційний суд розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу для колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса у середу, 4 серпня.

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ піймали Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передавання  хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — у матеріалі #Букв.

Теги: Володимир Зеленський, Гео Лерос, Микола Чаус

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