В ООН висловили стурбованість уповільненням експорту зерна з Чорного моря

1 червня Організація Об’єднаних Націй висловила стурбованість "постійним уповільненням" перевезень зерна з українських портів Чорного моря протягом квітня та травня, попри нещодавнє відновлення зернової ініціативи, погодженої Україною та Росією.

Джерело: CNN

Речник ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що у травні з українських портів вийшли 33 судна, що вдвічі менше, ніж у квітні, і додав, що лише три з них вирушили з порту “Південний”.

“Експорт у травні сягнув 1,3 млн тонн зерна та інших харчових продуктів, що менше половини рівня попереднього місяця”, — продовжив він.

Речник наголосив, що за минулий тиждень кількість інспекційних груп у Спільному координаційному центрі, який пропускає судна, скоротили з трьох до двох. Як результат, обмеження реєстрації та скорочення інспекційних груп сприяли зниженню середньодобової кількості перевірок до трьох.

Він назвав це “серйозною ситуацією” і заявив, що “глобальні осередки голоду зростають, а тінь продовольчої інфляції та нестабільності ринку ховається у всіх країнах”.

“Ми продовжуватимемо інтенсивну співпрацю зі сторонами для повного відновлення роботи та продовження Ініціативи”, – зазначив Дюжаррік.

Наразі Росія заблокувала вхідний трафік до Чорного моря, і Спільний координаційний центр не зміг сформулювати план інспекції на 1 червня.