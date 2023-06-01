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В ООН висловили стурбованість уповільненням експорту зерна з Чорного моря

1 червня Організація Об’єднаних Націй висловила стурбованість "постійним уповільненням" перевезень зерна з українських портів Чорного моря протягом квітня та травня, попри нещодавнє відновлення зернової ініціативи, погодженої Україною та Росією.

Четвер, 1 червня 2023, 23:49
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Джерело: CNN

Речник ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що у травні з українських портів вийшли 33 судна, що вдвічі менше, ніж у квітні, і додав, що лише три з них вирушили з порту “Південний”.

“Експорт у травні сягнув 1,3 млн тонн зерна та інших харчових продуктів, що менше половини рівня попереднього місяця”, — продовжив він.

Речник наголосив, що за минулий тиждень кількість інспекційних груп у Спільному координаційному центрі, який пропускає судна, скоротили з трьох до двох. Як результат, обмеження реєстрації та скорочення інспекційних груп сприяли зниженню середньодобової кількості перевірок до трьох.

Він назвав це “серйозною ситуацією” і заявив, що “глобальні осередки голоду зростають, а тінь продовольчої інфляції та нестабільності ринку ховається у всіх країнах”.

“Ми продовжуватимемо інтенсивну співпрацю зі сторонами для повного відновлення роботи та продовження Ініціативи”, – зазначив Дюжаррік.

Наразі Росія заблокувала вхідний трафік до Чорного моря, і Спільний координаційний центр не зміг сформулювати план інспекції на 1 червня.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков заявив, що 50 суден чекають пропуску через Босфор для завантаження 2,4 мільйона тонн їжі. 1 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в порту “Південний”, який фактично заблокувала Росія, накопичено понад півтора мільйона тонн агропродукції.

Нагадаємо, ООН запропонувала Україні, Росії та Туреччині розпочати підготовчу роботу щодо транзиту російського аміаку через Україну, аби врятувати “Чорноморську зернову угоду”.

ООН передала “офіційне звернення до лідерів України, Туреччини та Росії з пропозицією щодо конкретного взаємовигідного алгоритму радикального покращення” роботи зернового коридору, Україна та Туреччина підтвердили готовність працювати за запропонованим алгоритмом. Натомість Росія станом на 30 травня не дала згоди, попри наявність сприятливих позицій в алгоритмі”, – розповіло джерело Reuters.

Українські посадовці заявили, що з середини квітня Росія “необґрунтовано обмежила” роботу “Чорноморської зернової угоди”.

Росія заперечує це і закликає всі сторони розблокувати транзит аміаку через український порт Південний, що поблизу чорноморського порту Одеси, який було зупинено після повномасштабного вторгнення Росії.

В уряді України заявили, що працівникам знадобиться близько 30 днів, щоб підготувати трубопровід до відновлення перекачування аміаку.

Зокрема, Україна вимагає гарантій повноцінної роботи “зернового коридору” для відновлення транзиту аміаку з РФ. Україна допускає можливість відновлення транзиту російського аміаку через свою територію в обмін на чіткі гарантії від Організації Об’єднаних Націй та Росії, що “Чорноморська зернова ініціатива” працюватиме стабільно.

Теги: експорт зерна, Зерновий коридор, ООН, стурбованість, українське зерно, Чорне море

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