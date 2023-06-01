В ООН висловили стурбованість уповільненням експорту зерна з Чорного моря

Джерело: CNN
Речник ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що у травні з українських портів вийшли 33 судна, що вдвічі менше, ніж у квітні, і додав, що лише три з них вирушили з порту “Південний”.
“Експорт у травні сягнув 1,3 млн тонн зерна та інших харчових продуктів, що менше половини рівня попереднього місяця”, — продовжив він.
Речник наголосив, що за минулий тиждень кількість інспекційних груп у Спільному координаційному центрі, який пропускає судна, скоротили з трьох до двох. Як результат, обмеження реєстрації та скорочення інспекційних груп сприяли зниженню середньодобової кількості перевірок до трьох.
Він назвав це “серйозною ситуацією” і заявив, що “глобальні осередки голоду зростають, а тінь продовольчої інфляції та нестабільності ринку ховається у всіх країнах”.
“Ми продовжуватимемо інтенсивну співпрацю зі сторонами для повного відновлення роботи та продовження Ініціативи”, – зазначив Дюжаррік.
Наразі Росія заблокувала вхідний трафік до Чорного моря, і Спільний координаційний центр не зміг сформулювати план інспекції на 1 червня.
Нагадаємо, ООН запропонувала Україні, Росії та Туреччині розпочати підготовчу роботу щодо транзиту російського аміаку через Україну, аби врятувати “Чорноморську зернову угоду”.
ООН передала “офіційне звернення до лідерів України, Туреччини та Росії з пропозицією щодо конкретного взаємовигідного алгоритму радикального покращення” роботи зернового коридору, Україна та Туреччина підтвердили готовність працювати за запропонованим алгоритмом. Натомість Росія станом на 30 травня не дала згоди, попри наявність сприятливих позицій в алгоритмі”, – розповіло джерело Reuters.
Українські посадовці заявили, що з середини квітня Росія “необґрунтовано обмежила” роботу “Чорноморської зернової угоди”.
Росія заперечує це і закликає всі сторони розблокувати транзит аміаку через український порт Південний, що поблизу чорноморського порту Одеси, який було зупинено після повномасштабного вторгнення Росії.
В уряді України заявили, що працівникам знадобиться близько 30 днів, щоб підготувати трубопровід до відновлення перекачування аміаку.
Зокрема, Україна вимагає гарантій повноцінної роботи “зернового коридору” для відновлення транзиту аміаку з РФ. Україна допускає можливість відновлення транзиту російського аміаку через свою територію в обмін на чіткі гарантії від Організації Об’єднаних Націй та Росії, що “Чорноморська зернова ініціатива” працюватиме стабільно.
- 29 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що “Чорноморська зернова угода” більше не діятиме, якщо не буде виконано домовленості ООН з Москвою щодо подолання перешкод для російського експорту зерна та добрив.
- Після відновлення роботи зернового коридору Росія продовжує блокувати порт “Південний”, котрий є найбільшим портом у межах ініціативи. РФ погоджується оглядати лише ті судна, які прямують до портів “Одеса” та “Чорноморськ”.
- Росія саботує роботу “зернового коридору”, блокуючи український порт “Південний”. Не дозволяючи суднам заходити у порт, Москва фактично відрізала його від “Чорноморської зернової угоди”.
- Уряд України дозволив обласним військовим адміністраціям віддавати надлишкове зерно пшениці для гуманітарної програми “Grain from Ukraine”.