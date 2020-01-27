У столиці Китаю зафіксували першу смерть від нового коронавирусу, спалах якого було зафіксовано в місті Ухань.

Про це повідомляє агенство AFP.

У понеділок, 27 січня, в столиці Китаю було зафіксовано першу смерть від смертельного коронавируса.

Комісія з охорони здоров’я Пекіна заявила, що загиблий — 50-річний чоловік. Причиною його смерті стала дихальна недостатність. Відомо, що за 20 днів до смерті він відвідував місто Ухань, де новий коронавірус був виявлений вперше.

Смерть в Пекіні збільшує число загиблих від нового вірусу до 82. Всього відомо про більш ніж 2700 інфікованих по всій країні. Наймолодшим інфікованим пацієнтом вважається дев’ятимісячна дитина, якого лікували в Пекіні.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

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