Про це повідомляє агенство AFP.
У понеділок, 27 січня, в столиці Китаю було зафіксовано першу смерть від смертельного коронавируса.
Комісія з охорони здоров’я Пекіна заявила, що загиблий — 50-річний чоловік. Причиною його смерті стала дихальна недостатність. Відомо, що за 20 днів до смерті він відвідував місто Ухань, де новий коронавірус був виявлений вперше.
Смерть в Пекіні збільшує число загиблих від нового вірусу до 82. Всього відомо про більш ніж 2700 інфікованих по всій країні. Наймолодшим інфікованим пацієнтом вважається дев’ятимісячна дитина, якого лікували в Пекіні.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.
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- Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 26 січня відправився в Китай в зв’язку зі спалахом коронавируса нового типу.
- За інформацією міністерства охорони здоров’я, станом на 26 січня в Україні ще не зафіксовано випадків зараження новим коронавірусів nCoV 2019.
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