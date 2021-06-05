Про це повідомляє ВВС.

Протягом року на місці вбивства Флойда стояли барикади, які ще в травні 2020-го там встановили протестувальники.

Напередодні місце постійних мітингів та акцій протестів розчистили, аби відновити рух транспортних засобів.

Такий крок міської влади не сподобався активістам. Вони заявили, що їх ніхто не попереджав і ці дії порушують їх конституційні права.

Міська влада також повідомила, що на місці вбивства Флойда планують побудувати пам’ятник афроамериканцю.