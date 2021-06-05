В Міннеаполісі (США) відновили рух транспорту площею Джорджа Флойда. Влада міста прибрала барикади, які знаходились там протягом року.

Про це повідомляє ВВС.

Протягом року на місці вбивства Флойда стояли барикади, які ще в травні 2020-го там встановили протестувальники.

Напередодні місце постійних мітингів та акцій протестів розчистили, аби відновити рух транспортних засобів.

Такий крок міської влади не сподобався активістам. Вони заявили, що їх ніхто не попереджав і ці дії порушують їх конституційні права.

Міська влада також повідомила, що на місці вбивства Флойда планують побудувати пам’ятник афроамериканцю.