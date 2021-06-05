Про це повідомляє ВВС.
Протягом року на місці вбивства Флойда стояли барикади, які ще в травні 2020-го там встановили протестувальники.
Напередодні місце постійних мітингів та акцій протестів розчистили, аби відновити рух транспортних засобів.
Такий крок міської влади не сподобався активістам. Вони заявили, що їх ніхто не попереджав і ці дії порушують їх конституційні права.
Міська влада також повідомила, що на місці вбивства Флойда планують побудувати пам’ятник афроамериканцю.
- Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- Повідомлялося, що 17-річна Дарнелла Фрейзер в травні минулого року знімала на відео, як офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін майже 9,5 хвилин притискав коліном шию Джорджа Флойда до землі. Внаслідок цього темношкірий американець помер, а поліціянта вдалося засудити.
- Минулого місяця суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда.
- Президент США Джо Байден назвав обвинувальний вирок для Шовіна “гігантським кроком” до справедливості в Сполучених Штатах. А генеральний прокурор штату Міннесота Кейт Еллісон (Keith Ellison) заявив, що Дерек Шовін заслуговує найсуворішого покарання через смерть афроамериканця Флойда, оскільки той помер при обтяжувальних обставинах.
- Згодом Дерек Шовін подав клопотання про новий судовий розгляд.