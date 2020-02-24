Уряд України ввів додаткову процедуру контролю авіарейсів з ряду країн з підвищеним ризиком поширення коронавірусу COVID-19 - пасажирам в аеропортах вимірюють температуру.

Про це у Facebook повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

“Ми виявили групу країн із ризиками зараження, тому існує додаткова процедура контролю рейсів із цих країн: здійснюється перевірка температури тіла пасажирів в українських аеропортах”, – написав Гончарук.

За його словами, в Україні працює національний штаб, який двічі в день збирає інформацію по країні на виявлення коронавируса.

Також український уряд щодня контактує з ВООЗ для отримання останньої інформації про досвід різних країн: як розвивається вірус, який зараз інкубаційний період і так далі.

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Якщо у людини будуть симптоми хвороби, кожну область ми підготували до цього: є бригади лікарів-інфекціоністів, які знають усю процедуру надання медичної допомоги. Визначені також лікарні, які готові прийняти людей”, – підкреслив Прем’єр.