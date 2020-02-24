Про це у Facebook повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
“Ми виявили групу країн із ризиками зараження, тому існує додаткова процедура контролю рейсів із цих країн: здійснюється перевірка температури тіла пасажирів в українських аеропортах”, – написав Гончарук.
За його словами, в Україні працює національний штаб, який двічі в день збирає інформацію по країні на виявлення коронавируса.
Також український уряд щодня контактує з ВООЗ для отримання останньої інформації про досвід різних країн: як розвивається вірус, який зараз інкубаційний період і так далі.
”
Якщо у людини будуть симптоми хвороби, кожну область ми підготували до цього: є бригади лікарів-інфекціоністів, які знають усю процедуру надання медичної допомоги. Визначені також лікарні, які готові прийняти людей”, – підкреслив Прем’єр.
Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах та правоохоронцями відбулися зіткнення.
- В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту. У поліції відкрили п’ять кримінальних справ через зіткнення в Нових Санжарах.
- #Букви розповідали, як починалися і проходили протести в Нових Санжарах.