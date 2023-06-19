19 червня президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що в Україні вже розгорнута система протиракетної оборони SAMP/T, яку країна спорядила спільно з Італією.

Джерело: Spiegel

Система захищає основні установки та життя людей, заявив глава Франції у Парижі. SAMP/T – система ППО, яка спільно розроблялася Францією та Італією з початку 2000-х років.

Постачена Україні система вважається гнучкою та ефективною для захисту від російських літаків і ракет.

На початку лютого командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання.

Олещук подякував Франції та Італії за посилення протиповітряної оборони України. Зазначалося, що військові ЗСУ мають закінчити навчання навесні. Бійці разом з системами SAMP-T повернуться в Україну. Згодом прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтвердила надання Україні сучасних протиракетних систем ЗРК SAMP/T (MAMBA) разом із Францією.

Після чого, у Міністерстві оборони Італії підтвердили присутність 20 військових з України на військовій базі Сабаудія в Лаціо, водночас заявили, що курс тренування завершено. Армійці навчались користуватися системою протиповітряної оборони SAMP/T.

Довідка. ЗРК SAMP/T-MAMBA – наземна система, призначена для захисту території від звичайних повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети. Це також єдина європейська оборонна система з протибалістичною здатністю. Цей зенітний ракетний комплекс розроблено європейським консорціумом Eurosam, утвореним MBDA Italy, MBDA France і Thales.