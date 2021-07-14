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Верховний суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визнав протиправним і скасував указ президента Володимира Зеленського щодо анулювання призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.

Середа, 14 липня 2021, 17:54

Про це повідомили у пресслужбі Верховного суду України.

Зазначається, що суд задовольнив позов Тупицького до Зеленського, визнав протиправним та скасував указ президента від 27 березня 2021 року № 124/2021 “Про деякі питання забезпечення національної безпеки України”  в частині скасування указу від 14 травня 2013 року № 256 про призначення позивача суддею КСУ.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 14 липня.

“Верховний Суд роз’яснив, що президент України при розв’язанні питань утворення, формування органів державної влади та унормування їхньої діяльності зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, як це встановлено ст. 19 Основного Закону України”, – наголошується у повідомленні.

Підстави та порядок звільнення судді КСУ визначені у ст. 149-1 Конституції України та ст. 20 Закону України “Про Конституційний Суд України”.

У суді зазначили, що реалізація повноважень Президента України стосовно формування складу Конституційного Суду України здійснюється виключно шляхом видання указів про призначення суддів.

“Іншого способу реалізації президентом України конституційних повноважень, пов’язаних із формуванням Конституційного Суду України, зокрема шляхом скасування раніше виданих актів з кадрових питань (у конкретному випадку щодо призначення судді Конституційного Суду України на цю посаду), Основним Законом України не передбачено”, – йдеться у повідомленні.

Колегія суддів визнала необґрунтованими посилання Зеленського на норми п. 17 ч. 1 ст. 106 Конституції України як на правову підставу для підписання спірного указу. У ВС пояснюють, що ці положення жодним чином не регламентують відносин стосовно формування складу КСУ, а визначають повноваження президента України щодо здійснення керівництва у сферах національної безпеки та оборони держави й кадрових військових питань, які належать до його відання.

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В оскаржуваному указі зазначено та підтверджено поясненнями представника президента, що основним мотивом для видання спірного указу слугувало те, що позивач та деякі інші судді КСУ голосували за рішення від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020, ухвалення якого мало наслідком втрату чинності рядом норм антикорупційного законодавства та призвело до дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні, дискредитації держави на міжнародній арені.

“Проте колегія суддів, не вдаючись до оцінки та аналізу вказаного вище рішення КСУ, відзначає, що видання президентом України на цій підставі акта про скасування Указу щодо призначення особи на посаду судді Конституційного Суду України є порушенням встановлених Конституцією і законами України гарантій незалежності та недоторканності судді Конституційного Суду України, якого не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв’язку з ухваленням Судом рішень і надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку”, – додали у ВС.

Рішення може бути оскаржено у Великій Палаті Верховного Суду.

Як повідомлялося раніше, 27 березня Зеленський своїм указом скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ.

Юрист Назар Чорний заявляв, що таке скасування є абсолютно незаконним. 

Утім представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, зазначені особи більше не є суддями. 

У фракції “Слуги народу” переконані, що згодом голова КСУ Олександр Тупицький припинить спроби повернутися до роботи.

  • Цим подіям передувало скандальне рішення КСУ щодо скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування та обмеження повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції.
  • Президент спершу виступав за перезавантаження суду та відсторонення Тупицького від посади, а потім підписав незаконний указ про його усунення.
  • У квітні Верховний суд відкрив провадження за позовами Олександра Тупицького і Олександра Касмініна щодо оскарження указу президента Володимира Зеленського про скасування їх призначення суддями Конституційного суду.
Теги: Володимир Зеленський, звільнення, Верховний суд, КСУ, Олександр Тупицький

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