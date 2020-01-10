У МЗС України повідомили, що фахівці вже вивчають розповсюджене напередодні відео, на якому зображений момент можливої ракетної атаки на український Boeing в Тегерані.

Про це йшлося на брифінгу, передає кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, 9 січня в Мережі з’явилося відео, на якому, як передбачається, відображено момент попадання іранської ракети в український Boeing в Тегерані. Журналісти інтернет-видання Bellingcat, що спеціалізується на розслідуваннях, повідомили, що перевірять інформацію про відео. Увечері того ж дня ними були надані результати аналізу відео. На візуалізації отриманих журналістами даних видно, що на кадрах дійсно може бути зображений момент атаки на літак МАУ.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, коментуючи відеозапис, повідомив, що наразі його вивчають фахівці.

“Ми бачили різні відео й зображення, вони повинні вивчатися професіоналами. Ми повинні знати: де і хто зняв відео, хто поділився відео, яка була позиція [оператора]. Чи було це знято на місці подій, в той час? Все це зараз аналізується фахівцями. Коли вони дійдуть до якихось висновків, ми зможемо поділитися з вами”, — сказав Пристайко.

Нагадаємо, незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.