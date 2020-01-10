СБУ розглядає 2 версії катастрофи літака МАУ в Ірані

СБУ розглядає дві пріоритетні версії причин, які привели до авіакатастрофи літака рейсу PS752 в Ірані. Перша - потрапляння ракети, друга - теракт.

Про це заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов під час засідання спеціальної робочої групи СБУ, яка відбулася 10 січня під його головуванням, повідомляє прес-служба СБУ.

“Дійсно, версія про потрапляння ракети зенітно-ракетного комплексу “ТОР” привертає сьогодні найбільшу увагу суспільства. Однак достатньо відкрити інструкцію з експлуатації ЗРК, аби виникла низка питань, котрі потребують додаткових відповідей. Зокрема, мова йде про дальність польоту ракети, нюанси щодо керування комплексом тощо. Усі питання зараз опрацьовуються”, – заявив він.

Що стосується версії теракту, то цю інформацію СБУ також ретельно вивчає і аналізує.

“Адже тема занадто важлива, щоб зараз робити якісь поспішні висновки”, – підкреслив Баканов.

Він запевнив, що СБУ “обов’язково повідомить суспільству всю об’єктивну, перевірену інформацію”.

Окремо Баканов закликав громадян більш обережно ставитися до поширення неперевірених даних про трагедію.

“У новій сучасній реальності, коли соціальні мережі генерують нові конкурентні смисли та ідеї для всього людства, часто і густо підміняють собою державні інституції та правоохоронні органи, дуже важливо не розучитися думати й робити висновки, ґрунтуючись на фактах, а не на фейках. Ми всі пов’язані один з одним і всі разом будемо нести відповідальність за розтиражовані фейковисновки. Потрібно набратися терпіння і почекати результатів розслідування з боку компетентних органів, які засновані на доказах”, – додав він.