Виключення народного депутата Олександра Дубінського із фракції "Слуги народу" підтримали не менше 100 його колег.

Вказаний факт вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Напередодні #Букви повідомляли, що депутати від фракції “Слуги народу” розпочали збирати підписи за виключення Дубінського. Раніше президент радив нардепу вийти з фракції за власним бажанням.

Голосування з цього питання організували в спеціальному мобільному застосунку “слуг”, в якому для нардепів зазвичай влаштовують опитування щодо підтримки тих чи інших законопроєктів.

Воно мало тривати добу.

Станом на 28 січня участь у голосуванні взяли 175 нардепів від “Слуги народу” (із 246, які входять до складу фракції), або ж приблизно 71%. Серед депутатів, які проголосували, за виключення Дубінського з фракції висловилися 100 “слуг народу” (або ж 57,1%).

Як повідомили джерела у фракції, ще 49 нардепів (28%) висловилися за те, щоб ініціювати зняття Дубінського з посади заступника голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

А 26 “слуг” (14,9%) побажали виступити на підтримку Дубінського (із заявою фракції).

У чаті фракції “Слуги народу” точилися дискусії з приводу того, яка кількість нардепів може ініціювати виключення Дубінського. Зокрема зазначалося, що не всі нардепи взяли участь у сигнальному голосуванні. Джерело повідомило #Буквам, що не всі депутати хочуть брати в ньому участь.

Долю Дубінського згодом вирішуватимуть на засіданні фракції.

Приводом для ініціювання питання про виключення нардепа з фракції стало внесення його до санкційного списку США.

Про те, що у “Слузі народу” розглядають три сценарії дій щодо Дубінського після включення його до санкційного списку США, стало відомо після засідання фракції у понеділок, 25 січня. Воно проходило за участю президента України Володимира Зеленського.

Тоді повідомлялося, що президент запропонував Дубінському вийти з фракції “Слуги народу”. Депутат відмовився, і щодо його долі колеги по фракції вирішили визначитися шляхом опитування.

Голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко зазначав, що фракція має три варіанти дій щодо ситуації з Дубінським.

“В результаті ми виходимо на таку пропозицію, яка далі буде обговорюватися з депутатами… Це опитування, скажімо так, для прийняття рішення щодо можливих варіантів дій фракції. Перший варіант — підтримувати пана Дубінського, і спрямовувати листи підтримки на його адресу до відповідних організацій закордонних. Другий — це виключення з фракції пана Дубінського, третій варіант — внесення подання про звільнення його з посади заступника голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики”, — розповідав Корнієнко.

Дубінській та американські санкції

11 січня Сполучені Штати Америки запровадили індивідуальні санкції проти кількох українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. Серед них є і нардеп Олександр Дубінський, а також прокурор Костянтин Кулик, колишній нардеп Олександр Онищенко, колишній працівник посольства України в США Андрій Теліженко та інші.

Зазначалося, що юридичні та фізичні особи, щодо яких санкції було запроваджено, “є частиною мережі іноземного впливу, пов’язаної з Росією та Андрієм Деркачем, проти якого були запроваджені санкції за його спробу вплинути на президентські вибори в США 2020 року”. У заяві Деркача називають людиною, яка понад 10 років є “активним російським агентом, який підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами”.

Кулик, Онищенко, Теліженко та Дубінський, як вважається, сприяли діям Деркача щодо розповсюдження закидів стосовна Джо Байдена, тоді ще кандидата на посаду президента США.

#Букви раніше докладно розповідали, як Олександр Дубінський завоював місце в списку санкцій США.

Дубінський переконує, що потрапив до санкційного списку через те, що посадовців США ввели в оману “брехливі доноси” Центру протидії корупції, тож з членами ЦПК він планує судитися.

Для обговорення ситуації, що склалася, нардеп вимагав скликати засіданні фракції, однак депутати відмовилися збиратися виключно для цього.

Дубінського підтримав його колега з фракції, раніше — підприємець та блогер Олександр Куницький, який запропонував посилити нардепом керівництво фракції.