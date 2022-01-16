Про це генерал-лейтенант розповів #Буквам.
17 січня прихильники Петра Порошенка планують зустріти його після повернення з Варшави в аеропорту “Жуляни”. У зв’язку із цим низка публічних осіб заявили про високу загрозу провокацій.
#Букви поцікавилися у генерал-лейтенанта Віктора Кононенка чи дійсно можливі провокації, і якщо так – що робити їх свідкам, аби не постраждати чи не бути втягнутими у них?
Віктор Кононенко припускає, що провокації дійсно можливі, і “зважаючи на ницість влади, готові до будь-якої форми”.
Провокаторів відповідальні особи будуть виявляти та передавати правоохоронцям – адже це є зоною саме їх відповідальності.
Людей, які приїдуть зустрічати Петра Порошенка, Віктор Кононенко попросив пам’ятати, що партія “ЄС” – патріоти та державники. Вони не за розхитування ситуації в країні, а за дотримання законів нашої держави.
“Тому, коли побачите поруч людину/людей, котрі закликають до порушення Закону, провокують сутички чи інші протиправні дії, розумійте, що це заслані провокатори і невідкладно інформуйте про них найближчого співробітника поліції чи представника “ЄС”, – наголосив депутат.
Віктор Кононенко також зустрічатиме Петра Порошенка в аеропорту.
- Нагадаємо, 17 січня на 11:00 Печерський районний суд Києва призначив засідання щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку.
- Раніше пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Також радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що лідер партії “Європейська Солідарність”, п’ятий президент України Петро Порошенко використовує “тактику скандального захисту”.
- Слідчі ДБР повідомили, що Петро Порошенко замовив квитки на літак за кордон у день спроби вручення йому підозри, наполягаючи, що його поїздка не була заздалегідь запланованою. Через це адвокат п’ятого президента Ігор Головань звинуватив правоохоронців у переслідуванні лідера опозиції.
- 16 січня Петро Порошенко розповів про ситуацію з квитками, які придбали у день спроби вручити йому підозру, а також звідки Держбюро розслідувань має інформацією про них.