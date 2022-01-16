Колишній заступник голови Служби безпеки України, депутат Київської міської ради від партії "Європейська Солідарність" генерал-лейтенант Віктор Кононенко дав поради, що робити, якщо стали свідками провокацій.

Про це генерал-лейтенант розповів #Буквам.

17 січня прихильники Петра Порошенка планують зустріти його після повернення з Варшави в аеропорту “Жуляни”. У зв’язку із цим низка публічних осіб заявили про високу загрозу провокацій.

#Букви поцікавилися у генерал-лейтенанта Віктора Кононенка чи дійсно можливі провокації, і якщо так – що робити їх свідкам, аби не постраждати чи не бути втягнутими у них?

Віктор Кононенко припускає, що провокації дійсно можливі, і “зважаючи на ницість влади, готові до будь-якої форми”.

Провокаторів відповідальні особи будуть виявляти та передавати правоохоронцям – адже це є зоною саме їх відповідальності.

Людей, які приїдуть зустрічати Петра Порошенка, Віктор Кононенко попросив пам’ятати, що партія “ЄС” – патріоти та державники. Вони не за розхитування ситуації в країні, а за дотримання законів нашої держави.

“Тому, коли побачите поруч людину/людей, котрі закликають до порушення Закону, провокують сутички чи інші протиправні дії, розумійте, що це заслані провокатори і невідкладно інформуйте про них найближчого співробітника поліції чи представника “ЄС”, – наголосив депутат.

Віктор Кононенко також зустрічатиме Петра Порошенка в аеропорту.