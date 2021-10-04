Вісім країни оголосили про початок розслідувань після публікацій, пов'язаних з витоком фінансових документів Pandora Papers, проаналізованих Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ).

Про це повідомляє ICIJ.

Після того, як 3 жовтня ICIJ і партнери опублікували потік розслідувань про діяльність офшорних компаній, офіційні особи у сімок країнах — Пакистані, Мексиці, Іспанії, Бразилії, Шрі-Ланці, Австралії та Панамі — пообіцяли провести розслідування. Влада Чехії також повідомила, що проведе розслідування щодо осіб, згаданих в Pandora Papers, зокрема, щодо прем’єр-міністра країни Андрея Бабіша.

Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан пообіцяв провести розслідування щодо всіх громадян, згаданих в розслідуванні, та “вжити відповідних заходів”. У документах фігурувало його найближче оточення, зокрема, міністр фінансів та один з головних спонсорів.

Уряд Панами заявив, що почне “нагляд” за офшорними постачальниками, згаданими в Pandora Papers. Один з цих постачальників, юридична фірма Alcogal зі штаб-квартирою в Панамі, залучений до деяких з найгучніших корупційних скандалів в новітній історії. Це охоплює і міжнародний футбольний скандал “FIFAgate” (тоді швейцарська влада заарештувала кількох високопоставлених чиновників FIFA за звинуваченням в корупції за два дні до виборів нового глави організації). Крім того, податкові органи Панами заявили, що перевірятимуть всіх платників податків Панами, згаданих в розслідуванні.

У Бразилії лідер опозиції в законодавчому органі Алессандро Молоні оголосив, що він попросить федеральні правоохоронні органи країни розслідувати офшорну діяльність міністра економіки Бразилії Паулу Гедес і президента центрального банку країни Роберто Кампоса.

Іспанський податковий орган оголосив, що розслідує можливі злочини людей, зазначених у документах.

Відреагувала і Росія. Президент країни Володимир Путін не фігурує у файлах, але його оточення — так. Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков в понеділок поставив під сумнів достовірність розслідування журналістів і заявив, що подальше розслідування не планується.

Що відомо про Pandora Papers?

Pandora Papers – глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.

Завдяки опрацюванню даних масштабного витоку документів Pandora Papers вдалося з’ясувати, що понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії через офшорні компанії. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу, який розгорівся після глобального витоку документів Pandora Papers.