Про це повідомляє ICIJ.
Після того, як 3 жовтня ICIJ і партнери опублікували потік розслідувань про діяльність офшорних компаній, офіційні особи у сімок країнах — Пакистані, Мексиці, Іспанії, Бразилії, Шрі-Ланці, Австралії та Панамі — пообіцяли провести розслідування. Влада Чехії також повідомила, що проведе розслідування щодо осіб, згаданих в Pandora Papers, зокрема, щодо прем’єр-міністра країни Андрея Бабіша.
Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан пообіцяв провести розслідування щодо всіх громадян, згаданих в розслідуванні, та “вжити відповідних заходів”. У документах фігурувало його найближче оточення, зокрема, міністр фінансів та один з головних спонсорів.
Уряд Панами заявив, що почне “нагляд” за офшорними постачальниками, згаданими в Pandora Papers. Один з цих постачальників, юридична фірма Alcogal зі штаб-квартирою в Панамі, залучений до деяких з найгучніших корупційних скандалів в новітній історії. Це охоплює і міжнародний футбольний скандал “FIFAgate” (тоді швейцарська влада заарештувала кількох високопоставлених чиновників FIFA за звинуваченням в корупції за два дні до виборів нового глави організації). Крім того, податкові органи Панами заявили, що перевірятимуть всіх платників податків Панами, згаданих в розслідуванні.
У Бразилії лідер опозиції в законодавчому органі Алессандро Молоні оголосив, що він попросить федеральні правоохоронні органи країни розслідувати офшорну діяльність міністра економіки Бразилії Паулу Гедес і президента центрального банку країни Роберто Кампоса.
Іспанський податковий орган оголосив, що розслідує можливі злочини людей, зазначених у документах.
Відреагувала і Росія. Президент країни Володимир Путін не фігурує у файлах, але його оточення — так. Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков в понеділок поставив під сумнів достовірність розслідування журналістів і заявив, що подальше розслідування не планується.
Що відомо про Pandora Papers?
Pandora Papers – глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.
Завдяки опрацюванню даних масштабного витоку документів Pandora Papers вдалося з’ясувати, що понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії через офшорні компанії. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу, який розгорівся після глобального витоку документів Pandora Papers.
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Документи Pandora Paper також частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників. Журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей “ПриватБанку”.
За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, інформація з розслідування “не стала сюрпризом” для українських правоохоронців.
Фігурантами документів також стали президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв, експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.
Крім цього, стало відомо, що експрем’єр Великої Британії Тоні Блер та його дружина Шері стали власниками офісної будівлі вартістю 8,8 млн доларів, придбавши офшорну компанію.
- Також у звіті про Pandora Papers йдеться, що у 2009 році чинний прем’єр Чехії Андрій Бабіш переказав 22 мільйони доларів через офшорні компанії на придбання нерухомості на Французькій Рив’єрі, зберігаючи при цьому своє право власності на неї в таємниці. У Чехії почали розслідування.