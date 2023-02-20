На несподіваний візит президента США Джо Байдена відреагували українські політики. Вони наголосили, що приїзд американського лідера став історичним і свідчить про підтримку України.

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П’ятий президент України та голова партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко написав, що візит президента США став символічним, оскільки сьогодні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні.

“Ваш сьогоднішній візит до Києва у цей символічний день, коли ми вшановуємо пам’ять Героїв Небесної Сотні та нагадуємо світові, що саме сьогодні 9 років тому почалася російська агресія проти України, є надзвичайно важливим. Цей візит надихає всіх нас на ще потужніший опір російському агресору та неодмінну Перемогу. Пишаюся нашим союзництвом заради демократії, європейського та євроатлантичного майбутнього України”, – написав глава “ЄС”.

За словами народної депутатки від “Голосу” Кіри Рудик, зустріч двох президентів стала історичною. Вона наголосила, що прибуття Байдена є потужним сигналом підтримки України.

“День, який увійде в історію: президент США Джо Байден – у Києві, столиці країни, де майже рік – повномасштабна війна, де є ризик масованих ракетних атак, де лунають сигнали повітряної тривоги, де кортеж проїжджає протитанкові їжаки. Це сильний сигнал підтримки України і впевненості в нашій перемозі над Росією. І це – найгучніший ляпас Путіну”, – додала вона.

Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко зауважив, що лідери вільного світу побували у столиці незламної держави. Очільник Офісу президента Андрій Єрмак додав, що “візит Джо Байдена – стратегічний”. Крім того, вирішується чимало питань і будуть пришвидшені ті, які “підвисли”.

Глава “Батьківщини” Юлія Тимошенко написала, що “у давніх українських народних прикметах сказано: Байден у Києві – то до близької Перемоги!”.

“Дуже вчасний, дуже сміливий, дуже символічний, дуже необхідний нам візит. Історичний візит! Дякуємо, пане президенте!” – зауважила вона.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук наголосив на надпотужній підтримці з боку США.

“Мав можливість подякувати президентові Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену за всю надану Україні допомогу! Закцентував на прийнятих Україною і, зокрема, Верховною Радою України реформах. Окремо висловив слова вдячності за двопартійну підтримку Конгресу США. Сподіваюся та розраховую на плідну співпрацю між нашими парламентами”, – підкреслив Руслан Стефанчук.

Прем’єр-міністр України Дмитро Кулеба заявив, що “обидва президенти задоволені розмовою”.

“Скажу так: обидва президенти задоволені розмовою. Атмосфера – максимально довірлива і душевна. Цей візит є перемогою українського народу і президента Зеленського. Його здійснено всупереч всьому заради перемоги України і всього вільного світу. Чіткий сигнал на болота – вас ніхто не боїться!” – написав він.