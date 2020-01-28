Про це повідомляє Reuters.
Евакуювати іноземців збираються з Уханю, міста, яке називають епіцентром виникнення і поширення коронавірусу. Зараз місто на карантині. Його населення – 11 мільйонів осіб.
Німеччина заявила про евакуацію 90 громадян.
У Марокко заявили, що евакуюють 100 громадян. В основному, це студенти.
З Уханю до Франції збираються евакуювати 800 осіб. Після повернення в країну, 14 днів вони пробудуть на картині, щоб уникнути можливого зараження інших громадян.
Японських громадян, які заявили про бажання повернутися на батьківщину з Уханю, 430. За словами міністра закордонних справ Японії Тошіміцу Мотегі, евакуація можлива. Японія готується організувати чартерні рейси для евакуації вже у вівторок, 28 січня.
Влада Іспанії заявила, що готова забрати своїх громадян з Уханю.
Американська влада збирається евакуювати персонал з консульства в Ухані до Сполучених Штатів, а також обмежену кількість американських громадян. Передбачається, що рейс забере американців з Уханю 28 січня і сяде в Сан-Франциско.
Канада забере 167 громадян. При цьому, лише 8 канадців звернулися за цей час за консульською допомогою.
Росія на даний момент продовжує переговори про евакуацію своїх громадян з Уханю, а також з усієї провінції Хубей.
Уряд Нідерландів оцінює шляхи евакуації для 20 громадян.
З Уханю також планують евакуювати 98 студентів з Казахстану.
Прес-секретар прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона повідомив, що влада країни на дипломатичному рівні домовляється про те, аби надати будь-яку допомогу британським та іншим іноземним громадянам, які перебувають в Ухані.
Влада М’янми планувала евакуювати 60 студентів з Уханю, але скасувала рішення. Влада заявила про те, що про евакуацію мова буде йти після закінчення інкубаційного періоду вірусу, тобто через 14 днів.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.
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