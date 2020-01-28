Уряди десяти країн світу заявили про те, що планують евакуювати з Китаю своїх дипломатів та інших громадян через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Евакуювати іноземців збираються з Уханю, міста, яке називають епіцентром виникнення і поширення коронавірусу. Зараз місто на карантині. Його населення – 11 мільйонів осіб.

Німеччина заявила про евакуацію 90 громадян.

У Марокко заявили, що евакуюють 100 громадян. В основному, це студенти.

З Уханю до Франції збираються евакуювати 800 осіб. Після повернення в країну, 14 днів вони пробудуть на картині, щоб уникнути можливого зараження інших громадян.

Японських громадян, які заявили про бажання повернутися на батьківщину з Уханю, 430. За словами міністра закордонних справ Японії Тошіміцу Мотегі, евакуація можлива. Японія готується організувати чартерні рейси для евакуації вже у вівторок, 28 січня.

Влада Іспанії заявила, що готова забрати своїх громадян з Уханю.

Американська влада збирається евакуювати персонал з консульства в Ухані до Сполучених Штатів, а також обмежену кількість американських громадян. Передбачається, що рейс забере американців з Уханю 28 січня і сяде в Сан-Франциско.

Канада забере 167 громадян. При цьому, лише 8 канадців звернулися за цей час за консульською допомогою.

Росія на даний момент продовжує переговори про евакуацію своїх громадян з Уханю, а також з усієї провінції Хубей.

Уряд Нідерландів оцінює шляхи евакуації для 20 громадян.

З Уханю також планують евакуювати 98 студентів з Казахстану.

Прес-секретар прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона повідомив, що влада країни на дипломатичному рівні домовляється про те, аби надати будь-яку допомогу британським та іншим іноземним громадянам, які перебувають в Ухані.

Влада М’янми планувала евакуювати 60 студентів з Уханю, але скасувала рішення. Влада заявила про те, що про евакуацію мова буде йти після закінчення інкубаційного періоду вірусу, тобто через 14 днів.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

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