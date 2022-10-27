Про це інформує місцеве Sveriges Radio.
Повідомляється, що до місця пошкодження газопроводу підійшло дослідницьке та сервісне судно “Нефрит”. Відповідно до офіційних даних, корабель збудували у 2004 році для використання у сфері нафтової промисловості.
За даними сервісу Vesselfinder, “Нефрит” вийшов з порту “Ломоносов” 24 жовтня, зараз він знаходиться в акваторії Балтійського моря.
За словами речника ВМС Швеції Джиммі Адамссона, протягом тижня військово-морські сили перебували на місці з метою проведення власного розслідування.
Водночас у Кремлі не прокоментували появу російського судна. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи почала РФ власне розслідування, зазначив, що він не має інформації щодо цього.
27 вересня у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії. У той же день шведська поліція розпочала розслідування у зв’язку з витоками газу з російського трубопроводу “Північний потік” та кваліфікувала цей інцидент як можливу диверсію.
Правоохоронці Швеції кваліфікують витоки з газопроводу Nord Stream як “грубу диверсію”. У підрозділі Головного поліцейського управління Швеції заявили, що вони уважно стежать за розвитком подій і знаходяться в контакті з іншими підприємствами, виходячи з їх місії щодо захисту Швеції.
Крім того, у повідомленні зазначається, що вимірювальні станції у Швеції та Данії зафіксували 26 вересня сильні підводні вибухи в районі, де згодом були виявлені витоки на газопроводах Nord Stream 1 і 2.
Раніше Швеція відхилила вимогу росіян щодо участі РФ в розслідуванні витоків газу у газопроводах.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив: в Європі вважають, що за диверсії на Nord Stream та Nord Stream 2, ймовірно, відповідальні спецслужби РФ.
- Служба державної безпеки Швеції заявила, що біля газопроводів “Північний потік” та “Північний потік – 2” у шведській економічній зоні сталися вибухи, що призвели до значних пошкоджень на газогонах.
- Данія вважає витоки з газопроводу Nord Stream “навмисними діями”, наголосила прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен 27 вересня під час заяви для преси.
- 28 вересня у Кремлі зазначили, що заяви щодо причетності РФ до можливої атаки на газопроводи Nord Stream, є “дурницею”, додавши, що Сполучені Штати виступали проти трубопроводів, а їхні компанії отримали великі прибутки, постачаючи газ до Європи.