Про це інформує місцеве Sveriges Radio.

Повідомляється, що до місця пошкодження газопроводу підійшло дослідницьке та сервісне судно “Нефрит”. Відповідно до офіційних даних, корабель збудували у 2004 році для використання у сфері нафтової промисловості.

За даними сервісу Vesselfinder, “Нефрит” вийшов з порту “Ломоносов” 24 жовтня, зараз він знаходиться в акваторії Балтійського моря.

За словами речника ВМС Швеції Джиммі Адамссона, протягом тижня військово-морські сили перебували на місці з метою проведення власного розслідування.

Водночас у Кремлі не прокоментували появу російського судна. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи почала РФ власне розслідування, зазначив, що він не має інформації щодо цього.

27 вересня у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії. У той же день шведська поліція розпочала розслідування у зв’язку з витоками газу з російського трубопроводу “Північний потік” та кваліфікувала цей інцидент як можливу диверсію.

Правоохоронці Швеції кваліфікують витоки з газопроводу Nord Stream як “грубу диверсію”. У підрозділі Головного поліцейського управління Швеції заявили, що вони уважно стежать за розвитком подій і знаходяться в контакті з іншими підприємствами, виходячи з їх місії щодо захисту Швеції.

Крім того, у повідомленні зазначається, що вимірювальні станції у Швеції та Данії зафіксували 26 вересня сильні підводні вибухи в районі, де згодом були виявлені витоки на газопроводах Nord Stream 1 і 2.

Раніше Швеція відхилила вимогу росіян щодо участі РФ в розслідуванні витоків газу у газопроводах.