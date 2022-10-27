Військово-морські сили Швеції, які раніше відправили кораблі для розслідування інциденту на газопроводі "Північний потік", повідомили про виявлення поблизу місця витоку газу судна під російським прапором, зафрахтованого компанією Nord Stream AG.

Про це інформує місцеве Sveriges Radio.

Повідомляється, що до місця пошкодження газопроводу підійшло дослідницьке та сервісне судно “Нефрит”. Відповідно до офіційних даних, корабель збудували у 2004 році для використання у сфері нафтової промисловості.

За даними сервісу Vesselfinder, “Нефрит” вийшов з порту “Ломоносов” 24 жовтня, зараз він знаходиться в акваторії Балтійського моря.

За словами речника ВМС Швеції Джиммі Адамссона, протягом тижня військово-морські сили перебували на місці з метою проведення власного розслідування.

Водночас у Кремлі не прокоментували появу російського судна. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи почала РФ власне розслідування, зазначив, що він не має інформації щодо цього.

27 вересня у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії. У той же день шведська поліція розпочала розслідування у зв’язку з витоками газу з російського трубопроводу “Північний потік” та кваліфікувала цей інцидент як можливу диверсію.

Правоохоронці Швеції кваліфікують витоки з газопроводу Nord Stream як “грубу диверсію”. У підрозділі Головного поліцейського управління Швеції заявили, що вони уважно стежать за розвитком подій і знаходяться в контакті з іншими підприємствами, виходячи з їх місії щодо захисту Швеції.

Крім того, у повідомленні зазначається, що вимірювальні станції у Швеції та Данії зафіксували 26 вересня сильні підводні вибухи в районі, де згодом були виявлені витоки на газопроводах Nord Stream 1 і 2.

Раніше Швеція відхилила вимогу росіян щодо участі РФ в розслідуванні витоків газу у газопроводах.