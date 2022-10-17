Про це політик написав у Fаcebook.

Атаки проти мирних мешканців України та об’єктів критичної інфраструктури з використанням іранських дронів Порошенко назвав цинічними та варварськими. Він назвав це черговим воєнним злочином Кремля, за який режим Путіна обов’язково понесе відповідальність.

“Російському терористичному режиму місце на лаві підсудних забезпечено давно. Це вже навіть не піддається сумніву. І щоб це відбулося якнайшвидше, важливо також позбавляти Росію союзників”, – наголосив політик.

Він заявив, що Україна та світ мають запровадити “цільові пекельні санкції” проти Ірану з метою закрити всі можливості для подальшої співпраці між Москвою та Тегераном.

“Всі, хто допомагають чи думають співпрацювати з Кремлем, мають розуміти, що й вони закінчать свій шлях так само безславно та ганебно, як Путін”, – переконаний Петро Порошенко.

Також політик закликав активізувати міжнародний тиск у справі збиття українського літака в небі над Тегераном у 2020 році. Тоді загинуло 176 осіб і Порошенко переконаний: винні мають відповідати за це.

“Справа честі для Києва та світу – покарати винних і за катастрофу тоді, і за акти терору сьогодні”, – стверджує політик.

Порошенко підняв питання розриву дипломатичних відносин між Києвом та Тегераном, переконаний, що позбавлення акредитації іранського посла у Києві – недостатня та неспівмірна відповідь.