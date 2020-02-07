Про це повідомляє китайська газета Global Times.
Як повідомлялося раніше, 6 лютого стало відомо, що медик з китайського міста Ухань Лі Веньлянь, який був одним з восьми лікарів, що першими діагностували захворювання новим коронавірусом, був інфікований і перебував у вкрай важкому стані.
Він пережив як мінімум одну зупинку серця, після чого медикам вдалося повернути його до життя за допомогою екстракорпоральної мембранної оксигенації (метод насичення крові киснем при розвитку важкої гострої дихальної недостатності). Близько 19-ї години (2:58 за місцевим часом) він помер.
Chinese doctor #LiWenliang, one of the eight "whistleblowers" who tried to warn other medics of the coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, died from #coronavirus at 2:58 am Friday, the hospital where he received treatment announced. https://t.co/eCrNha7Nn1 pic.twitter.com/WYwDxZFBej
— Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020
За інформацією видання, Лі Веньлянь та вісім його колег намагалися попередити місцеву владу про майбутню епідемію коронавірусу, проте отримали догану від місцевої поліції.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
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