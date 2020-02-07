Про це повідомляє китайська газета Global Times.

Як повідомлялося раніше, 6 лютого стало відомо, що медик з китайського міста Ухань Лі Веньлянь, який був одним з восьми лікарів, що першими діагностували захворювання новим коронавірусом, був інфікований і перебував у вкрай важкому стані.

Він пережив як мінімум одну зупинку серця, після чого медикам вдалося повернути його до життя за допомогою екстракорпоральної мембранної оксигенації (метод насичення крові киснем при розвитку важкої гострої дихальної недостатності). Близько 19-ї години (2:58 за місцевим часом) він помер.