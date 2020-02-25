Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що влада України прийняла рішення проводити температурний скринінг всіх громадян, як прибувають на територію країни.

Про це Аваков сказав на засіданні координаційної наради під головуванням секретаря РНБО Олексія Данилова про ситуацію з контролю за коронавірусом.

За словами міністра, перевірку проводитимуть силами Державної прикордонної служби і Міністерства охорони здоров’я.

“Температурний скринінг є обов’язковим для усіх громадян, які прибувають в Україну з будь-якої країну світу, як через авіасполучення, так і через усі автомобільні та залізничні пункти пропуску на кордоні України. Таких пунктів із країнами ЄС у нас 29, а загалом на кордоні 232. Сьогодні, до прикладу, такими групами було на пункті пропуску “Тиса” оглянуто близько 1000 осіб. Окрім цього, ми плануємо запровадити температурний контроль і на КПВВ на лінії розмежування із тимчасово окупованими АР Крим та окремими районами Донецької та Луганської областей”, – сказав Аваков.

Він додав, групи із прикордонників і медиків будуть чергувати позмінно, і всі вони забезпечені необхідними засобами захисту.

У разі, якщо фахівці зафіксують людину із підвищеною температурою й початковими ознаками захворювання – її відправлятимуть на додаткові обстеження, додали в МВС.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, станом на зараз ситуація перебуває “повністю під контролем” відповідних служб у цілодобовому режимі.

“Області звітують кожного дня о 8:00 ранку та о 16:00. Ми не очікуємо жодних несподіванок. Завтра на 10:00 усі обласні адміністрації проведуть засідання відповідних комісій з надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки. Вони мають забезпечити умови для проведення температурного скринінгу на кордоні, а також перевірити усі медичні заклади, які, у разі необхідності, зможуть прийняти інфікованих”, – сказав Данілов.

Напередодні в прикордонслужбі повідомили, що температуру будуть міряти на в’їзді в Україну тим, хто прибуватиме з Італії, де стався найбільший в Європі спалах коронавірусу.