Про це Аваков сказав на засіданні координаційної наради під головуванням секретаря РНБО Олексія Данилова про ситуацію з контролю за коронавірусом.

За словами міністра, перевірку проводитимуть силами Державної прикордонної служби і Міністерства охорони здоров’я.

“Температурний скринінг є обов’язковим для усіх громадян, які прибувають в Україну з будь-якої країну світу, як через авіасполучення, так і через усі автомобільні та залізничні пункти пропуску на кордоні України. Таких пунктів із країнами ЄС у нас 29, а загалом на кордоні 232. Сьогодні, до прикладу, такими групами було на пункті пропуску “Тиса” оглянуто близько 1000 осіб. Окрім цього, ми плануємо запровадити температурний контроль і на КПВВ на лінії розмежування із тимчасово окупованими АР Крим та окремими районами Донецької та Луганської областей”, – сказав Аваков.

Він додав, групи із прикордонників і медиків будуть чергувати позмінно, і всі вони забезпечені необхідними засобами захисту.

У разі, якщо фахівці зафіксують людину із підвищеною температурою й початковими ознаками захворювання – її відправлятимуть на додаткові обстеження, додали в МВС.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, станом на зараз ситуація перебуває “повністю під контролем” відповідних служб у цілодобовому режимі.

“Області звітують кожного дня о 8:00 ранку та о 16:00. Ми не очікуємо жодних несподіванок. Завтра на 10:00 усі обласні адміністрації проведуть засідання відповідних комісій з надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки. Вони мають забезпечити умови для проведення температурного скринінгу на кордоні, а також перевірити усі медичні заклади, які, у разі необхідності, зможуть прийняти інфікованих”, – сказав Данілов.

Напередодні в прикордонслужбі повідомили, що температуру будуть міряти на в’їзді в Україну тим, хто прибуватиме з Італії, де стався найбільший в Європі спалах коронавірусу.