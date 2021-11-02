Про це пише пресслужба міжнародної організації ЮНЕСКО.
2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.
Одне з найважливіших завдань журналістів полягає в тому, щоб зробити правду суспільним надбанням. За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, робота журналістів полягає в тому, щоб “говорити правду можновладцям”.
Це передбачає вміння виявляти, відбирати та перевіряти на правдивість факти, а потім коректно викладати їх зміст. Але за прагнення нести людям правду дуже багатьом журналістам доводиться платити високу ціну.
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У 21 річницю зникнення українського журналіста Георгія Гонгадзе посольство США закликало владу притягнути до відповідальності його вбивць.
Правда з владою не завжди йдуть пліч-о-пліч: у період з 2006 року по 2020 рік у світі при виконанні службових обов’язків було вбито майже 1200 журналістів. Чимало з них загинули під час роботи в умовах збройних конфліктів. Однак, більшість журналістів загинули при розслідуванні справ, що стосувалися корупції, незаконної торгівлі, зловживань у політиці, порушень прав людини або заподіяння шкоди навколишньому середовищу.
Загроза життю – не єдина небезпека, з якою зіштовхуються журналісти. Зазіхання на представників ЗМІ можуть відбуватися у формі залякувань, викрадень, побоїв, позбавлення волі або переслідувань. З перешкоджанням діяльності журналісти та журналістки зіштовхуються як у реальному житті, так і у віртуальному.
9 із 10 злочинів проти журналістів лишаються безкарними.
Згідно з даними громадської організації “КримSOS” та Інституту масової інформації, протягом цьогоріч в Україні вже зафіксовано 153 випадки порушень свободи слова. Дві третини порушень стосуються фізичної агресії щодо журналістів – зокрема, у 2021 році сталося 19 випадків побиття журналістів, зафіксовано 80 випадків перешкоджань, 12 погроз.
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Нерідко в ЗМІ та соцмережах ми бачимо чергову публікацію про напад на журналіста під час (або через) здійснення ним своєї законної діяльності. Що ми бачимо значно рідше, то це новини про притягнення до відповідальності винних у таких нападах.
Ще одним викликом стала пандемія COVID-19, яка використовується представниками місцевої влади як протизаконний привід недопуску журналістів на засідання сесій, робочих груп місцевих рад, а також деякими судами — як формальний привід недопуску журналістів на судові засідання.
12 журналістів, громадян України, зараз у в’язницях або під домашнім арештом в Російській Федерації та тимчасово окупованому Криму. Їх затримали з політичних мотивів – справи цих журналістів сфабриковані та розглядаються з численними порушеннями права на справедливий суд. Деяких із них катували для того, щоб вибити визнання їхньої вини.
10 з 12 ув’язнених журналістів – кримські татари. Російські силовики затримали їх за висвітлення переслідувань жителів Криму.
- Нагадаємо, ведуча ток-шоу “Зворотний відлік” на телеканалі “UA: Перший” Мирослава Барчук заявила про тиск із боку Офісу президента України Володимира Зеленського.
- Раніше журналіст Вадим Комаров був побитий в центрі Черкас 4 травня 2019 року і після 46 днів перебування в реанімації помер. Попри два десятки проведених експертиз, півтори тисячі опитаних свідків та 17 записів камер спостереження, на яких зафіксовано особу нападника, справу за два роки навіть не передано до суду.
- Міжнародна організація “Комітет захисту журналістів” (CPJ) повідомила, що 83% вбивств журналістів за останнє десятиріччя — досі нерозкриті. Серед лідерів — Мексика, Сомалі, Індія, Ірак та Афганістан.