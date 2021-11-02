Протягом останніх 14 років убито 1200 журналістів у зв'язку з їх діяльністю. Україна також зробила внесок у цю статистику.

Про це пише пресслужба міжнародної організації ЮНЕСКО.

2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Одне з найважливіших завдань журналістів полягає в тому, щоб зробити правду суспільним надбанням. За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, робота журналістів полягає в тому, щоб “говорити правду можновладцям”.

Це передбачає вміння виявляти, відбирати та перевіряти на правдивість факти, а потім коректно викладати їх зміст. Але за прагнення нести людям правду дуже багатьом журналістам доводиться платити високу ціну.

Правда з владою не завжди йдуть пліч-о-пліч: у період з 2006 року по 2020 рік у світі при виконанні службових обов’язків було вбито майже 1200 журналістів. Чимало з них загинули під час роботи в умовах збройних конфліктів. Однак, більшість журналістів загинули при розслідуванні справ, що стосувалися корупції, незаконної торгівлі, зловживань у політиці, порушень прав людини або заподіяння шкоди навколишньому середовищу.

Загроза життю – не єдина небезпека, з якою зіштовхуються журналісти. Зазіхання на представників ЗМІ можуть відбуватися у формі залякувань, викрадень, побоїв, позбавлення волі або переслідувань. З перешкоджанням діяльності журналісти та журналістки зіштовхуються як у реальному житті, так і у віртуальному.

9 із 10 злочинів проти журналістів лишаються безкарними.

Згідно з даними громадської організації “КримSOS” та Інституту масової інформації, протягом цьогоріч в Україні вже зафіксовано 153 випадки порушень свободи слова. Дві третини порушень стосуються фізичної агресії щодо журналістів – зокрема, у 2021 році сталося 19 випадків побиття журналістів, зафіксовано 80 випадків перешкоджань, 12 погроз.

Ще одним викликом стала пандемія COVID-19, яка використовується представниками місцевої влади як протизаконний привід недопуску журналістів на засідання сесій, робочих груп місцевих рад, а також деякими судами — як формальний привід недопуску журналістів на судові засідання.

12 журналістів, громадян України, зараз у в’язницях або під домашнім арештом в Російській Федерації та тимчасово окупованому Криму. Їх затримали з політичних мотивів – справи цих журналістів сфабриковані та розглядаються з численними порушеннями права на справедливий суд. Деяких із них катували для того, щоб вибити визнання їхньої вини.

10 з 12 ув’язнених журналістів – кримські татари. Російські силовики затримали їх за висвітлення переслідувань жителів Криму.