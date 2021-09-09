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Ранок під DDoS-атаками на #Букви: тепер утричі потужніші

На сайт #Букв тривають DDoS-атаки, які розпочалися вчора близько 18 години за Київським часом.

Четвер, 9 вересня 2021, 10:12

У четвер, 9 вересня, продовжується хвиля атак на сайт видання #Букви, що розпочалася напередодні. Припинити роботу сайту за допомогою цих нападів не вдалося, однак, вони відчутно посилилися.

#Букви працюють над остаточним відновленням роботи сайту.

Нагадаємо, це вже не вперше: 3 вересня на сайт видання #Букви відбулася DDoS-атака. Це сталося після публікації матеріалу про українця Максима Полякова, компанія якого розробила ракету, що впала в Каліфорнії (США). Цей матеріал доступний для прочитання на сайті #Букви та платформі Medium.

Вчора головною темою дня була спецоперація щодо “вагнерівців”: CNN випустив масштабне розслідування про зрив спецоперації під керівництвом українських розвідників із затримання членів приватної військової компанії “Вагнера”, в якому спростував заяву президента Володимира Зеленського про те, що ця спецоперація проводилася не Україною. Троє колишніх високопоставлених чиновників української військової розвідки розповіли американському телеканалу CNN, що спецоперація із затримання “вагнерівців” проходила за підтримки США.

Через офіційні канали зв’язку Офіс президента не коментував згаданого  розслідування.

  • Раніше #Букви опублікували розслідування, в якому проаналізували діяльність ботів у Facebook, що працюють в інтересах експрем’єра Володимира Гройсмана, та з’ясували, який  вигляд має типовий “гройсманобот”. Після публікації розслідування адміністрація Facebook викрила мережу ботів, пов’язану з нардепом Андрієм Деркачем та колишнім прем’єром Володимиром Гройсманом. З “наводкою” до соцмережі звернулося Федеральне бюро розслідувань США.
  • Також #Букви розповідали, як ботоферми влади підтримують президента Володимира Зеленського та знищують його опонентів. Цей матеріал став підставою для власного розслідування адміністраторів соцмережі Facebook. Згодом вони виявили мережу ботів(105 облікових записів Facebook, 24 сторінки та 5 облікових записів Instagram).

 

Теги: Офіс Президента, DDoS-атаки, атаки на сайт, вагнерівці, CNN

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