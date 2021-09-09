Ранок під DDoS-атаками на #Букви: тепер утричі потужніші

На сайт #Букв тривають DDoS-атаки, які розпочалися вчора близько 18 години за Київським часом.

У четвер, 9 вересня, продовжується хвиля атак на сайт видання #Букви, що розпочалася напередодні. Припинити роботу сайту за допомогою цих нападів не вдалося, однак, вони відчутно посилилися.

#Букви працюють над остаточним відновленням роботи сайту.

Нагадаємо, це вже не вперше: 3 вересня на сайт видання #Букви відбулася DDoS-атака. Це сталося після публікації матеріалу про українця Максима Полякова, компанія якого розробила ракету, що впала в Каліфорнії (США). Цей матеріал доступний для прочитання на сайті #Букви та платформі Medium.

Вчора головною темою дня була спецоперація щодо “вагнерівців”: CNN випустив масштабне розслідування про зрив спецоперації під керівництвом українських розвідників із затримання членів приватної військової компанії “Вагнера”, в якому спростував заяву президента Володимира Зеленського про те, що ця спецоперація проводилася не Україною. Троє колишніх високопоставлених чиновників української військової розвідки розповіли американському телеканалу CNN, що спецоперація із затримання “вагнерівців” проходила за підтримки США.

Через офіційні канали зв’язку Офіс президента не коментував згаданого розслідування.